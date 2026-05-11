사모펀드 출자 내역 공개, 선진국 수준까지 갈 길 멀어

[편집자주] 국내 사모펀드(PEF) 시장의 가장 큰 출자자(LP)인 국민연금의 출자 내역이 깜깜이 공시에 가려져 있다. 환헤지 산식 비공개 등 운용상 비공개 영역은 늘어만 간다. 출자 판단과 사후 성과에 대한 투명성을 높이는 한국식 선샤인법(정보 공개 투명화법) 등 대안을 모색한다.

국민연금 사모펀드 대체투자 논란연혁/그래픽=이지혜

국민연금의 사모펀드(PE) 출자 내역을 지금보다 더 투명하게 공개해야 한다는 인식이 확산하고 있다. 국민의 연금을 활용한 자산증식은 공공재 영역이라는 이유에서다. 시장 변화에 따라 선진국 수준의 공시 제도가 필요하단 평가가 나온다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미국 최대 공적연기금 캘리포니아공무원연금 캘퍼스(calPERS)의 최근 2년동안 PE에 투자한 내역을 살펴보면 장부가치와 시장가치가 0인 투자 건이 있다.

투자 내역에는 펀드의 이름과 함께 장부가치(Book Value)와 시장가치(Market Value) 변화가 적시돼 있다. 장부가치가 0인데 시장가치에 금액이 기록된 건은 자산을 상각하고 배당금을 수령한 것으로 추정된다. 반대로 장부가치에 금액이 기록돼 있는데 시장가치가 0인 건은 대손상각한 것으로 분석된다. 두 금액을 비교하면 어떤 펀드가 수익을 냈는지, 연간 얼마를 벌었는지 손익과 수익률 등을 추산할 수 있다.

캘퍼스의 연간 투자 보고서에는 90일 이하의 유동성 높은 단기 투자 내역도 기록돼 있다. 만기일, 주식수와 주당 액면가, 투자금, 투자 가치 변동 등을 한눈에 알아볼 수 있다. 이밖에도 국제통화, 채권 투자, 주거용 모기지 대출 현금 흐름 등을 확인할 수 있다.

이런 자료 항목은 시장 관계자가 어렵지 않게 접근할 수 있어 제한적인 국민연금의 정보 공개와 비교된다.

업계에서는 국민연금의 투자 내역을 사모펀드 출자사업 공고와 선정결과를 통해 대략적으로 추정하고 있다. 하지만 지난해에는 이마저 진행하지 않았다.

국민연금이 투자한 홈플러스가 법정관리에 돌입하면서 국민연금의 신규 출자 여력이 일시적으로 제한된 것으로 보인다. 국민연금이 이미 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM PE등 국내 PE에서 맡긴 자금을 운용 중이고, 글랜우드pe에는 수시 출자를 통해 펀드레이징을 실시하고 있어 출자사업이 불필요했다는 분석도 있다.

운용사에 투자한 돈이 어디로 흘러 들어갔는지까지는 아니어도 선제적인 리스크 관리를 위해 투자한 자산의 시장가치 변화는 투명하게 공개해야 한다는 지적이 제기된다. 미국의 13F 제도처럼 분기별 공시를 목표해야 한다는 것이다. 실제로 국민연금은 운용사의 입장을 과도하게 반영해 투자 세목을 밝히지 않고 있다.

또 일부 국가의 연기금처럼 투자 내역을 상세하게 공개할 수 있는 딜만 투자하는 것도 방법이 될 수 있다. 노르웨이는 북해산 원유수출관련 수입으로 생긴 자금을 관리하는 국부펀드가 국민연금을 지원하는 독특한 구조를 갖고 있다. 국부펀드는 중앙은행 산하 자산운용 조직인 NBIM(한국은행의 외자운용원과 같은 기관)에서 운용 중이다. 해당 펀드는 주식과 채권에 각각 60%, 40% 투자하고 있다. 사모펀드 투자는 없지만, 부동산 등 대체투자 내역은 투명하게 공개한다.

기금운용 업계 관계자는 "미국 연기금은 상장·비상장 주식시장, 벤처캐피탈, 인프라, 부동산 등 전 분야에서 출자 내역을 투명하게 공개하고 있고, 캐나다 연금(CPPIB)의 경우 운용사별 포트폴리오 투자 비중까지 밝히고 있다"며 "운용사의 요청은 막강하지만 국내 연기금의 정보공개는 분명 취약한 수준"이라고 말했다.