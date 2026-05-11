[더벨]플레이오토 'AI 상품명 최적화' 기능 출시

커넥트웨이브의 플레이오토가 이커머스 판매자의 상품 경쟁력을 높이는 'AI 상품명 최적화' 기능을 출시했다. 이 기능은 플레이오토 고객사의 실제 판매 운영 데이터를 기반으로 상품명 작성 방식과 키워드 활용 패턴을 분석하여 개발되었다. 또한, '키워드 최적화' 기능을 통해 주요 쇼핑몰의 실시간 데이터를 분석하여 연관성이 높은 키워드를 추천하고, 판매자가 전략적으로 상품명을 구성할 수 있도록 지원한다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

커넥트웨이브의 온라인 판매 통합 솔루션 '플레이오토'가 스마트스토어, 쿠팡 등 이커머스 판매자의 상품 경쟁력을 높이는 'AI 상품명 최적화' 기능을 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 기능은 단순 생성형 AI 기반 상품명 자동 생성 기능과 달리 플레이오토 고객사의 실제 판매 운영 데이터를 기반으로 상품명 작성 방식과 키워드 활용 패턴을 분석해 개발된 것이 특징이다.

플레이오토는 다양한 판매자들의 상품명 구성 방식과 카테고리별 키워드 활용 패턴을 분석하고 이를 AI에 적용해 판매자들이 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 구현했다.

특히 단순히 AI가 문장을 생성하는 수준이 아니라 실제 판매 현장에서 활용되는 상품명 작성 방식과 운영 노하우를 기반으로 자동화했다는 점에서 기존 AI 상품명 생성 서비스와 차별화된다.

생성된 상품명은 스마트스토어뿐 아니라 쿠팡, G마켓, 11번가 등 쇼핑몰별 정책과 상품 등록 특성을 반영된다. 판매자는 쇼핑몰마다 다른 상품명 작성 기준을 일일이 고민할 필요가 없다.

함께 제공되는 '키워드 최적화'는 상품명에 입력된 키워드를 기반으로 스마트스토어·쿠팡 등 주요 쇼핑몰의 실시간 데이터를 분석해 연관성이 높은 키워드를 추천하는 기능이다. 검색량, 경쟁 수준, 클릭 비중 등의 데이터도 함께 제공해 판매자가 보다 전략적으로 상품명을 구성할 수 있도록 지원한다.

또한 활용 가능성이 높은 핵심 키워드를 자동 선별해 클릭 한 번으로 적용할 수 있어 상품 등록 시간을 줄이고 반복 작업 부담도 낮출 수 있다. 플레이오토 이용 고객이라면 누구나 사용 가능하다.

사용 방법도 간단하다. 상품 정보와 이미지를 입력한 뒤 실행 버튼을 누르면 약 10~30초 내에 쇼핑몰 특성에 맞는 상품명이 자동 생성된다.

허세영 플레이오토 본부장은 "많은 판매자들이 상품명 작성에 어려움을 느끼지만 실제 상위 판매자들은 노출에 유리한 자신들만의 상품명 작성 방식과 키워드 운영 노하우를 가지고 있다"며 "이번 기능은 판매자의 상품명 작성 부담을 줄이고 상품 경쟁력을 높일 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.