미래에셋증권, 개인투자용국채 5월 청약...올들어 '초과청약' 이어져

미래에셋증권은 11일부터 15일까지 개인투자용국채 5월 청약을 실시한다고 밝혔다. 개인투자용 국채 청약은 미래에셋증권 전국 영업점과 모바일 트레이딩 시스템(MTS) M-STOCK을 통해 오전 9시부터 오후 4시까지 청약 신청할 수 있다.

이달 총 발행 규모는 2000억 원이다. 종목별로는 △3년물 이표채 50억 원 △3년물 복리채 50억 원 △5년물 500억 원 △10년물 1100억 원 △20년물 300억 원 규모다.

5월 발행물의 가산금리는 △3년물 0% △5년물 0.3% △10년물 1.05% △20년물 1.30%이다. 이에 따라 만기까지 보유할 경우 세전 수익률은 △3년물 이표채 10.35% (연평균3.45%) △3년물 복리채 10.71% (연평균3.57%) △5년물 20.67%(연평균 4.13%) △10년물 59.28%(연평균 5.92%) △20년물 160.80%(연평균 8.04%)다.

개인투자용 국채는 지난달 처음 발행된 3년물을 비롯해 올해 1월부터 4월까지 4개월 연속 전 종목 초과청약을 기록했다. 올 1분기 전체 청약금액은 총 7000억 원 모집에 1조 5670억 원 (경쟁률 2.24:1)으로 집계됐다. 올해 개인투자용 국채 제도 개선을 통한 투자 매력 향상, 안정적인 자산에 대한 시장 수요, 10년물 이상의 장기물에 대한 가산금리 확대 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.

개인투자용국채는 정부가 개인 투자자를 대상으로 발행하는 저축성 국채 상품으로, 국가가 발행하는 만큼 높은 안정성을 갖춘 것이 특징이다. 5년 이상 만기를 보유한 상품을 만기보유시 표면금리와 가산금리를 합산해 복리 방식으로 이자가 지급되며, 매입금액 총 2억 원까지는 이자소득 분리과세 혜택이 적용된다.

3년물의 경우 복리채는 만기 시점에 복리로 계산된 이자와 원금을 한번에 지급한다. 이표채는 보유기간 중 연 1회 정기이자를 지급하고 만기 시 원금, 정기이자, 추가이자를 지급하는 구조며 분리과세 혜택은 없다.

개인투자용국채는 발행 후 1년(13개월 차)부터는 중도환매가 가능하다. 다만 표면금리에 따른 이자만 지급되며 복리이자 및 분리과세 혜택은 적용되지 않는다.

미래에셋증권 관계자는 "개인투자용국채는 국채의 안정성과 만기 보유 시 가산금리와 복리이자에 따른 수익률, 분리과세 혜택 (매입액 총 2억 원 한도) 등으로 전국적인 관심이 확대되고 있고, 3년물 이표채·복리채 신규출시 등 투자 매력이 한층 높아져 국민들의 안정적인 자산 형성에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.