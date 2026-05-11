[오늘 이 종목] "휴젤· 현대차, 로봇과 바이오의 만남… 피지컬 AI 핵심주 세나테크놀로지 주목"

이주호 SP인베스트 본부장은 오늘 시장에서 바이오 실적 기대감과 로봇 산업 재평가가 주가 상승의 핵심 동력으로 작용하고 있다고 분석했다. 그는 외국인 수급이 견조한 휴젤, 차트상 변곡점에 위치한 한국피아이엠, 대형 IPO 모멘텀을 보유한 현대차, 그리고 포트폴리오의 중심인 세나테크놀로지를 투자 대안으로 제시했다. 특히 휴젤은 북남미 매출 급증과 분기 최대 실적 기대감으로, 한국피아이엠은 초소형 감속기 모멘텀으로, 현대차는 보스턴다이내믹스 IPO 기대감으로, 세나테크놀로지는 메쉬 네트워크 기술력으로 주목받고 있다고 설명했다.

이주호 SP인베스트 본부장의 수급· 차트· 거래량 필승 전략

오늘 시장은 북남미 수출 호조에 따른 바이오 실적 기대감과 보스턴다이내믹스 IPO를 필두로 한 로봇 산업의 재평가가 주가 상승의 핵심 동력으로 작용하고 있다. 이주호 SP인베스트 본부장은 오늘장 전략을 통해 외국인 수급이 견조한 휴젤과 차트상 변곡점에 위치한 한국피아이엠, 그리고 대형 IPO 모멘텀을 보유한 현대차와 포트폴리오의 중심인 세나테크놀로지를 투자 대안으로 제시했다.

[수급] 외국인· 기관: "휴젤(282,500원 ▼3,000 -1.05%), 북남미 매출 폭발과 분기 최대 실적 기대"

이주호 본부장은 최근 외국인과 기관의 매수세가 집중되고 있는 휴젤에 주목했다. 북남미 지역 매출이 전년 대비 420% 급증하며 실적 퀀텀점프를 예고하고 있다는 분석이다.

이 본부장은 1분기 어닝서프라이즈에 이어 2분기에도 역대 최대 실적 경신 가능성이 높다고 진단했다. 특히 4월 톡신 및 필러 수출 데이터가 매우 긍정적이며, 역대 최대치를 기록 중인 외국인 의료관광객 유입이 내수와 수출의 동반 성장을 견인할 것으로 보았다. 이에 따라 올해 연간 실적에 대한 시장의 눈높이가 한층 높아질 것이라고 강조했다.

[차트] 한국피아이엠(107,000원 ▼9,300 -8%): "게임체인저 '초소형 감속기'와 추세적 전환"

차트상 의미 있는 추세 변화를 보이는 한국피아이엠에 대해 이주호 본부장은 로봇 산업의 핵심 부품인 '초소형 감속기' 모멘텀을 꼽았다.

그는 한국피아이엠이 기존 자동차 부품 중심의 사업 구조에서 로봇 핵심 부품사로 확장되는 국면에 있다고 평가했다. 특히 금속분말사출성형(MIM) 공법을 기반으로 한 초소형·초정밀 금속부품 생산 기술은 휴머노이드 로봇의 손 기능 구현에 필수적이다. 현재 위험한 변곡점을 지나 우상향 추세를 형성하고 있으며, 휴머노이드 시장 성장에 따른 실적 턴어라운드 기대감이 차트에 반영되고 있다는 설명이다.

[거래량] 거래대금 상위: "보스턴다이내믹스 IPO 앞둔 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)의 질주"

거래대금이 대거 실리며 시장의 뜨거운 관심을 받는 현대차와 관련해 이주호 본부장은 6월로 예정된 보스턴다이내믹스의 IPO 기대감이 거래량을 동반한 강한 시세를 형성하고 있다는 점을 짚었다.

이 본부장은 보스턴다이내믹스의 상업화 본격화가 현대차의 미래 사업 추진 동력을 확보하고 지배구조 개편의 단초가 될 것으로 보았다. 특히 최근 공개된 아틀라스 개발형 모델의 작동 영상이 로봇주 전반에 훈풍을 불어넣고 있으며, 美 연방법원의 관세 관련 판결 이후 개선된 투자 심리가 대규모 거래를 유발하고 있다. 단순 완성차 제조사를 넘어 로보틱스 선도 기업으로의 체질 개선이 확인되는 구간이라는 분석이다.

[포트폴리오 중심] 세나테크놀로지(44,550원 ▼5,050 -10.18%): "피지컬 AI 시대, 메쉬 네트워크의 재평가"

이주호 본부장이 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 종목으로 선정한 세나테크놀로지는 로봇 간 커뮤니케이션 영역의 독보적인 기술력을 보유하고 있다.

그는 5G나 6G 같은 외부 통신 인프라 없이도 단말기 간 직접 연결이 가능한 '메쉬 네트워크' 기술에 주목했다. 이는 통신 인프라 구축이 어려운 산업 현장이나 극한 환경에서 작동하는 로봇들의 필수적인 대안 기술로 부각되고 있다. 피지컬 AI 시대가 도래함에 따라 로봇 간의 원활한 소통을 지원하는 세나테크놀로지의 기술 가치가 시장에서 새롭게 재평가받을 시점이라고 제언했다.

[이주호 본부장의 세나테크놀로지 투자 전략]

매수가: 52,000원

목표가: 65,000원

손절가: 45,000원 (리스크 관리)

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/I7M2r3hde44?si=6F0mkdUj6U4o2IzI)

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