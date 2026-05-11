[더벨]S2W, ‘온톨로지 기반 의사결정 시스템’ 웨비나 개최

빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(S2W)가 온톨로지 기반 의사결정 시스템을 주제로 20일 라이브 웨비나 위드(WITH)를 개최했다. 이번 웨비나에서는 기업의 데이터 활용 문제와 이를 개선하기 위한 온톨로지 기반 의사결정 운영체제(OS) SAIP의 적용 방식 및 산업 시나리오 기반의 문제 해결 사례가 소개될 예정이다. SAIP는 기업의 고유한 언어와 지식을 AI가 이해하도록 데이터를 처리하고, 전문가 지식과 업무 노하우를 체계화하여 기업 내 AI 적용의 불확실성을 제거하는 데 기여했다.

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빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(25,700원 ▼3,450 -11.84%)(S2W)가 ‘데이터에서 실행으로, 온톨로지(Ontology) 기반 의사결정 시스템’을 주제로 오는 20일 라이브 웨비나 위드(WITH)를 개최한다.

이번 웨비나에선 △기업이 직면한 데이터 활용 문제의 구조적 원인과 이를 개선하기 위한 의사결정 시스템의 필요성 △온톨로지 기반 의사결정 운영체제(OS) ‘SAIP’를 적용한 문제 해결 접근 방식 △산업 시나리오에 기반한 문제 원인 파악 및 대응 방안 도출 사례 등이 소개될 예정이다.

S2W가 보안 도메인에서 검증한 온톨로지 기술력을 토대로 개발한 SAIP는 기업과 기업이 속한 산업의 고유한 언어와 지식을 AI가 명확하게 이해할 수 있도록 해당 도메인에 최적화된 형태로 데이터를 처리한다. 또한 기업 데이터와 전문가 지식 간의 맥락과 인과관계를 심도 있게 파악해 고도의 인텔리전스를 제공한다.

이외에도 도메인 전문 온톨로지를 구축해 산업적 특수성과 기업 특유의 업무 로직을 체계적으로 학습함으로써 판단의 근거를 투명하게 제시하고 데이터 수집·분류·전처리 등 번거로운 단순 작업을 자동화해 실무 부담을 완화한다. 아울러 사내 전문가의 지식과 업무 노하우를 전사적 공유 자산으로 체계화하며 의사결정 사항을 이행하기 전 온톨로지에 기반한 전문가의 지식을 AI에게 정확히 전달해 기업 내 AI 적용의 불확실성을 제거한다.

SAIP는 지난 8일 막을 내린 ‘제9회 국제인공지능대전(AI EXPO KOREA 2026)’에서도 소개된 바 있다. 당시 현장에서는 매출 대비 영업이익률이 현저히 저조한 가맹점의 이상 원인을 분석하고 개선 방안을 도출한 프랜차이즈 카페 사례, 특정 생산라인의 불량률 급증 사유를 파악하고 정상화 방안을 마련한 자동차 부품 제조사 사례 등 다양한 산업군의 SAIP 활용 시나리오가 시연돼 참관객들의 주목을 받았다.

이승현 S2W SAIP제품실장은 “문서화되지 않은 지식과 맥락 없이 산재한 데이터, 부서 간 데이터 사일로 등이 기업의 실효성 있는 AI 전환(AX)을 가로막는 걸림돌로 작용하고 있다”며 “온톨로지가 이러한 난제들에 대한 해법으로 떠오르고 있는 만큼 이번 웨비나가 많은 기업들이 AX 추진 과정에서 겪곤 하는 현실적 고민들에 대한 해결의 실마리를 제공해 줄 수 있길 바란다”라고 말했다.