[더벨]라온시큐어-KETI, 피지컬AI·데이터 보안 MOU

라온시큐어는 한국전자기술연구원(KETI)과 AI 기반 데이터 보안 및 피지컬AI 융합보안 실증·생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다. 양측은 첫 과제로 문서의 보안 등급을 AI로 자동 분류하는 기술 연구를 공동으로 추진하며, 피지컬AI 보안 분야에서는 로봇과 드론 등 실제 기기와 이어지는 AI의 보안 체계 고도화에 나선다. 이번 협력을 통해 라온시큐어는 AI 보안·인증 플랫폼 경쟁력을 강화하고 KETI는 연구성과 확산 및 융합보안 분야 기술 경쟁력 제고의 발판을 마련했다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

인공지능(AI) 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어(11,600원 ▼200 -1.69%)는 한국전자기술연구원(KETI)과 AI 기반 데이터 보안 및 피지컬AI 융합보안 실증·생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 AI 기반 데이터 보안을 강화하고 피지컬AI 환경에 맞는 융합보안 체계를 선제적으로 구축하기 위해 마련됐다. 라온시큐어의 AI 보안·인증 기술과 KETI의 연구 역량을 결합해 기술 검증에서 현장 적용까지 이어지는 협력 모델을 만드는 데 양측이 뜻을 모았다.

양측은 첫 과제로 문서의 보안 등급을 AI로 자동 분류하는 기술 연구를 공동으로 추진한다. AI 확산으로 기업 내 문서 데이터가 급증하는 상황에서 기존 인력 중심 분류 체계의 한계를 보완하고 데이터 보안성과 함께 내부 통제와 규정 준수의 효율성을 높일 수 있는 체계를 마련한다.

이 과정에서 데이터 분류에 필요한 핵심 엔진은 라온시큐어와 중앙대학교 간 산학 협력을 통해 면밀히 개발할 계획이다. 학계의 검증이 뒷받침되는 만큼 양측은 기술의 객관성과 신뢰성도 한층 높아질 것으로 기대 중이다.

피지컬AI 보안 분야에서는 로봇과 드론 등 실제 기기와 이어지는 AI의 보안 체계 고도화에 나선다. 특히 물리적 시스템을 통제할 에이전틱AI 기술이 산업 현장에 안정적으로 적용될 수 있도록 필요한 보안 기준과 구체적인 적용 방향까지 함께 검증해 나간다.

또한 양측은 기술 협력 과정에서 활용되는 민감 데이터의 보호를 위해 클린룸 환경, 비식별화 등 기술적 조치를 적용한다. 보안이 담보된 상태에서 데이터 기반 AI 학습·활용이 가능한 신뢰 환경을 구축하고 이를 실증 모델로 발전시키는 것도 협력 범위에 담았다.

라온시큐어는 협약을 통해 에이전틱AI에서 피지컬AI로 확장되는 보안 시장 내 사업 기회를 키우고 AI 보안·인증 플랫폼 경쟁력 강화에도 속도를 낼 계획이다. KETI 역시 산업 현장 중심의 보안 실증과 사업화 협력을 강화하면서 연구성과 확산과 융합보안 분야 기술 경쟁력 제고의 발판을 마련하게 됐다.

이정아 라온시큐어 대표는 “AI가 현실 세계의 시스템을 직접 제어하는 단계로 진화하면서 보안은 사후 대응이 아닌 AI의 신원과 권한, 행동을 통제하는 체계로 확장되고 있다”며 “KETI와의 협력을 통해 차세대 보안 기준을 실증하고 데이터 영역부터 피지컬AI 실행 영역까지 전주기 신뢰 인프라를 산업 현장에 적용할 것”이라고 말했다.