[급등수사본부] 중기 이평선 상향 전환 '인바디' vs 로봇 섹터 모멘텀 지속 기대감 '현대무벡스'

정은서 앵커와 김대준, 김충성 MTNW 어드바이저가 출연한 '급등수사본부'에서 두 종목이 추천되었다. 김대준 어드바이저는 20일과 60일 이동평균선 골든크로스가 발생하고 중기 이평선이 상향 전환된 인바디를 추천했다. 김충성 어드바이저는 IT 서비스 및 물류 자동화 전문업체로 로봇 섹터 모멘텀 지속 기대감이 있는 현대무벡스를 추천했다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 김대준 MTNW 어드바이저

김충성 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 김대준 추천주 - 인바디(44,800원 ▼1,250 -2.71%)(041830)

- 20일· 60일 이동평균선 '골든크로스'

- 중기 이평선 상향 전환

- 거래량 증가 + 수급 상황 개선

- 목표가 55,000원 손절가 35,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 김충성 추천주 - 현대무벡스(41,100원 ▼2,750 -6.27%)(319400)

- IT 서비스· 물류 자동화 전문업체

- 로봇 섹터 모멘텀 지속 기대감

- 주가 턴어라운드 가속 예상

- 목표가 45,000원 손절가 32,000원

생방송 '급등수사본부'는 월~목 6시에 방송됩니다.

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.