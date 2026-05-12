국민연금, 전북서 금융인재 육성…김성주 "지역대학과 강점 결합"

12일전북대학교에서 김성주 국민연금공단 이사장(사진 오른쪽)과 양오봉 전북대학교 총장이 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. /사진제공=국민연금공단

국민연금공단이 전북대학교와 기금운용 전문인력양성 등을 위한 업무협약을 맺었다.

12일 국민연금에 따르면 이번 협약에 따라 양 기관은 전북대학교 내 국민연금 기금특별과정을 올해 8월까지 개설할 예정이다. 이번 과정에는 기금운용본부 신규 주임운용역과 전북지역 5개 금융기관(KB국민·신한·우리·하나·전북은행)의 임직원이 교육생으로 참여하고 강사진은 현장 실무 경험이 풍부한 기금운용본부 실·팀장들로 구성된다. 거점 국립대 육성과 국가 균형발전을 위한 금융 분야 공동 연구와 산학협력 플랫폼 구축도 추진한다.

국민연금공단은 협약이 전북대가 보유한 자원과 전문성을 유기적으로 결합해 지속 가능한 금융 인재를 육성하고 전북지역 금융생태계를 발전시키기 위해 추진됐다고 설명했다.

김성주 국민연금공단 이사장은 "금융의 글로벌 경쟁력 강화를 위해서는 인재 육성이 무엇보다 중요하다"라며 "공단과 지역대학이 각자의 강점을 결합한 이번 협약은 미래를 이끌 핵심 인재 육성에 매우 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.