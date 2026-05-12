[급등수사본부] 연 3만 대 규모 로봇 생산공장 건설 계획 '현대모비스' vs 국내 주파수 재할당 이슈 따른 수혜 '이노인스트루먼트'

임광빈 MTNW 어드바이저는 현대모비스를 추천주로 제시하며, 연 3만 대 규모의 로봇 생산공장 건설 계획과 로봇 액추에이터 내재화에 대한 목표를 언급했다. 현대모비스는 2028년까지 액추에이터 완전 국산화 양산을 목표로 로봇 몸통 및 관절 핵심 액추에이터 30종을 개발 중이라고 밝혔다. 권해영 MTNW 어드바이저는 이노인스트루먼트를 추천하며, 6월 미국 FCC 주파수 경매와 국내 주파수 재할당 이슈에 따른 수혜를 예상했다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 임광빈 MTNW 어드바이저

권해영 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 임광빈 추천주 - 현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%)(012330)

- 연 3만 대 규모 로봇 생산공장 건설 계획

- 로봇의 근육(액추에이터) 내재화 선봉장

- 2028년 액추에이터 완전 국산화 양산 목표

- 로봇 몸통· 관절 핵심 액추에이터 30종 개발 중

- 목표가 700,000원 손절가 450,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 권해영 추천주 - 이노인스트루먼트(2,075원 ▼235 -10.17%)(215790)

- 6월 美 FCC 주파수 경매 직접 수혜

- '광융착접속기' 분야 독보적 지위

- 국내 주파수 재할당 이슈 따른 수혜

- 목표가 3,500원 손절가 1,500원

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