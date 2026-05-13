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[여의도 클라쓰] '제닉스로보틱스, 뉴로메카, LS ELECTRIC' 클라쓰 올릴 종목은?

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[여의도 클라쓰] '제닉스로보틱스, 뉴로메카, LS ELECTRIC' 클라쓰 올릴 종목은?

주혁 MTN PD
2026.05.13 06:28
이달해 어드바이저는 국내 증시가 여전히 저평가 구간이며 삼성전자, 현대차에 관심을 가질 것을 제안했다. 박태준 어드바이저는 실적, 성장성, 재평가 종목 중심의 접근이 유효하며 현대모비스, 현대오토에버에 관심을 보였다. 김도형 어드바이저는 LS ELECTRIC을 북미 데이터센터 DC 솔루션 및 변압기 숏티지 수혜주로 꼽으며 올해 실적 개선 확대를 기대했다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리

▶ 이달해 어드바이저

-국내증시, 여전히 저평가 구간

-삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%), 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%) 관심

▶ 박태준 어드바이저

-실적, 성장성, 재평가 종목 중심 접근 유효

-현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%), 현대오토에버(648,000원 ▼41,000 -5.95%) 관심

▶▶▶ 클라쓰 있는 종목

▶ 이달해 어드바이저

제닉스로보틱스(11,320원 ▼1,280 -10.16%)(381620)

-자동 물류처리 시스템 전문기업

-삼성전자 스마트팩토리 스토커 70% 공급

-국내 최초 70톤급 AGV 로봇 완성 단계로 양산 기대

▶ 박태준 어드바이저

뉴로메카(67,400원 ▼5,800 -7.92%)(348340)

-미래에셋자산운용?삼성자산운용 등 주요 주주

-국내 대표 협동로봇 전문업체

-자동화 솔루션 사업 구조 전환

-8/3 발행가 50,300원 기준 50% 무상증자 결정

▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰

▶ 김도형의 레벨업 클라쓰

▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 'LS ELECTRIC(259,000원 ▼21,000 -7.5%)(010120)'

-북미 데이터센터 DC 솔루션 및 변압기 숏티지 수혜

-엔비디아 800V DC 가속화 수혜주

-올해 실적 개선 확대 기대

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