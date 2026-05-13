[여의도 클라쓰] '제닉스로보틱스, 뉴로메카, LS ELECTRIC' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리
▶ 이달해 어드바이저
-국내증시, 여전히 저평가 구간
-삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%), 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%) 관심
▶ 박태준 어드바이저
-실적, 성장성, 재평가 종목 중심 접근 유효
-현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%), 현대오토에버(648,000원 ▼41,000 -5.95%) 관심
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 이달해 어드바이저
제닉스로보틱스(11,320원 ▼1,280 -10.16%)(381620)
-자동 물류처리 시스템 전문기업
-삼성전자 스마트팩토리 스토커 70% 공급
-국내 최초 70톤급 AGV 로봇 완성 단계로 양산 기대
▶ 박태준 어드바이저
뉴로메카(67,400원 ▼5,800 -7.92%)(348340)
-미래에셋자산운용?삼성자산운용 등 주요 주주
-국내 대표 협동로봇 전문업체
-자동화 솔루션 사업 구조 전환
-8/3 발행가 50,300원 기준 50% 무상증자 결정
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 김도형의 레벨업 클라쓰
▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 'LS ELECTRIC(259,000원 ▼21,000 -7.5%)(010120)'
-북미 데이터센터 DC 솔루션 및 변압기 숏티지 수혜
-엔비디아 800V DC 가속화 수혜주
-올해 실적 개선 확대 기대
시청 방법
▶ 머니투데이방송 홈페이지
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번
▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV