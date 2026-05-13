[여의도 클라쓰] '제닉스로보틱스, 뉴로메카, LS ELECTRIC' 클라쓰 올릴 종목은?

이달해 어드바이저는 국내 증시가 여전히 저평가 구간이며 삼성전자, 현대차에 관심을 가질 것을 제안했다. 박태준 어드바이저는 실적, 성장성, 재평가 종목 중심의 접근이 유효하며 현대모비스, 현대오토에버에 관심을 보였다. 김도형 어드바이저는 LS ELECTRIC을 북미 데이터센터 DC 솔루션 및 변압기 숏티지 수혜주로 꼽으며 올해 실적 개선 확대를 기대했다.