아람코 "5~6월 원유 공급난 심화…사상 최악 충격 온다" 경고

사우디아라비아 석유기업 아람코의 아민 나세르 CEO(최고경영자) /로이터=뉴스1

세계 최대 석유 기업 사우디아라비아(이하 사우디) 아람코가 미국-이란 전쟁으로 촉발된 에너지 공급난이 5~6월 한층 심화할 것으로 전망했다. 특히 미국과 이란의 호르무즈 해협 이중 봉쇄가 지속되면 에너지 위기가 내년까지 지속할 가능성을 경고했다.

11일(현지시간) 로이터통신·인베스팅닷컴 등에 따르면 아람코의 아민 나세르 CEO(최고경영자)는 이날 1분기 실적 발표에서 투자자들에게 미국-이란 전쟁으로 촉발된 에너지 위기를 "사상 최악의 공급 충격"이라며 호르무즈 해협 봉쇄가 단 몇 주만 지속해도 에너지 시장 정상화는 2027년에나 가능할 것이라고 밝혔다. 그는 지난 3월에도 호르무즈 해협 봉쇄 지속 시 세계 원유 시장에 '재앙적 결과'가 나타날 수 있다며 세계 경제에 미치는 영향도 더 심각해질 것이라고 경고한 바 있다.

나세르 CEO는 "과거 하루 평균 70척에 달하는 (호르무즈) 해협 통과 선박 수가 최근 2~5척 수준으로 급감했다"며 "현재의 해협 봉쇄가 지속되면 시장은 매주 약 1억배럴에 달하는 공급망 손실을 겪게 될 것"이라고 전망했다. 이어 "호르무즈 해협 봉쇄로 이미 세계 원유 시장이 10억배럴 이상의 공급량을 잃었다. 이는 역대 최대 규모"라며 "5~6월 공급난이 더 심각해질 것"이라고 예상했다.

그는 "3월에 출항한 선박들이 이동 중이었던 4월은 (공급) 문제가 이제 막 드러나기 시작한 단계다. 재고가 소진되는 5월과 6월 이 문제는 훨씬 더 심각해질 것"이라며 "원유 재고가 여름 드라이빙 시즌과 여행 성수기를 앞두고 위험할 정도로 낮은 수준으로 떨어질 수 있다"고 지적했다.

나세르 CEO는 "호르무즈 해협을 다시 여는 것과 10억배럴 이상의 공급 손실이 발생한 시장을 정상화하는 것은 별개의 문제"라며 수년간 이어진 원유 업계의 투자 부족이 분쟁으로 인한 국제 석유 재고 압박을 더욱 심화시켰다고 주장하기도 했다. 그는 "최근의 사건들은 에너지 안보와 세계 경제에 있어 석유와 가스가 얼마나 중요한 기여를 하는지 명확히 보여주고, 안정적인 에너지 공급이 (세계 경제에) 필수적이라는 점을 뼈아프게 상기시켜줬다"고 말했다.

12일 오전 기준 브렌트유 선물 가격 추이. 11일 종가는 전일 대비 2.9% 상승한 배럴당 104.21달러 /사진=블룸버그

미·이란 재충돌 위기…또 치솟은 유가

전 세계 원유 공급량의 20%가량을 책임지는 호르무즈 해협은 지난 2월 미국과 이란 전쟁 발발 이후 지금까지 미국과 이란에 의해 이중 봉쇄된 상태다. 이란은 미국·이스라엘의 공격에 대한 보복으로 호르무즈 해협을 봉쇄했고, 미국은 이란에 대한 해상 봉쇄로 종전 합의를 압박하고 있다.

앞서 미국과 이란이 호르무즈 해협 개방과 종전에 우선 합의하고 이란의 핵 프로그램 등 세부 사항은 이후 논의하는 종전안을 논의하고 있고, 합의가 임박했다는 기대가 제기됐었다. 하지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 제안을 공식 거부하면서 종전은 물론 호르무즈 해협 개방에 대한 기대도 사라졌고, 미국과 이란의 재충돌 우려가 커졌다.

이 여파로 종전 기대에 하락세를 보이던 국제유가는 다시 상승세를 나타냈다. 인베스팅닷컴에 따르면 12일 오전 아시아 시장에서 브렌트유 선물 가격은 0.51% 오른 배럴당 104.89달러에서, 서부텍사스산 원유(WTI)는 0.65% 뛴 배럴당 98.71달러에서 거래 중이다. 브렌트유와 WTT 선물 가격은 11일 각각 2.9%, 2.8% 상승했다.