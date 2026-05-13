결혼하고 달라졌네...'짠돌이' 김종국, 아내·어머니 선물 '폭풍쇼핑'

가수 김종국이 아내를 위해 짠돌이 지갑을 열어 눈길을 끌었다. /사진=SBS Plus 예능 프로그램 '상남자의 여행법 in 규슈'

가수 김종국이 아내를 위해 짠돌이 지갑을 열어 눈길을 끌었다.

지난 12일 방송된 SBS Plus 예능 프로그램 '상남자의 여행법 in 규슈' 시즌1 최종회에서는 일본 가고시마 최대 번화가 텐몬칸을 찾은 김종국과 추성훈의 모습이 전파를 탔다,

이날 김종국과 추성훈은 본격적인 쇼핑 전에 카페를 찾았다. 김종국은 음료를 기다리며 굿즈 판매대를 둘러봤다. 유부남 선배인 추성훈은 "아내 선물 사 가야지"라고 조언했고 김종국은 'JAPAN'이라고 적힌 컵을 보며 "이건 일본에서만 살 수 있는 거네. 이런 건 사주긴 해야 할 거 같다"고 말했다.

김종국이 에스프레소 잔 세트를 고르자 추성훈은 "너무 작다"고 반응했고 김종국은 "그럼 머그잔을 사야겠다"며 두 개를 집어 들었다.

가수 김종국이 아내를 위해 짠돌이 지갑을 열어 눈길을 끌었다. /사진=SBS Plus 예능 프로그램 '상남자의 여행법 in 규슈'

앞서 각종 방송에서 김종국은 물티슈를 빨아 쓰고 한 달 전기세가 0원이 나온다고 밝히는 등 평소 짠돌이의 면모를 보인 바 있다.

아내를 위해 지갑을 여는 모습을 본 제작진은 "사랑꾼이다"며 놀렸고 김종국은 "뭐가 사랑꾼이냐"면서도 미소를 숨기지 못해 웃음을 자아냈다.

이후 김종국은 상점가로 이동해 어머니의 선물로 수면안대를 샀다. 김종국이 "일본에서 사는 게 더 싸니까 왕창 사겠다"며 쓸어 담자 추성훈은 "1년도 쓰겠다"고 반응해 웃음을 안겼다.

김종국은 지난해 9월 비연예인 여성과 결혼했다. 그는 가족과 가까운 지인들로만 초대한 채로 극비로 결혼식을 올리고 아내의 신분을 보호해 화제가 됐다.