[시선강탈] LG전자 vs HLB이노베이션 vs 리가켐바이오, 공략법은?

이용준 어드바이저는 LG전자를 관심주로 제시하며 1분기 호실적과 AI·로봇 기대감을 언급했고, 유진투자증권은 목표가 195,000원을 제시했다. 송필호 어드바이저는 HLB이노베이션을 관심주로 꼽으며 CAR-T 신약 사업화 기대감과 HLB그룹 계열사들과의 시너지를 강조했다. 최태훈 어드바이저는 리가켐바이오를 관심주로 제시하며 독보적인 ADC 플랫폼 '컨쥬올'의 확장성과 올해 임상 모멘텀을 설명했다.