[시선강탈] LG전자 vs HLB이노베이션 vs 리가켐바이오, 공략법은?

이용준 어드바이저는 LG전자를 관심주로 제시하며 1분기 호실적과 AI·로봇 기대감을 언급했고, 유진투자증권은 목표가 195,000원을 제시했다. 송필호 어드바이저는 HLB이노베이션을 관심주로 꼽으며 CAR-T 신약 사업화 기대감과 HLB그룹 계열사들과의 시너지를 강조했다. 최태훈 어드바이저는 리가켐바이오를 관심주로 제시하며 독보적인 ADC 플랫폼 '컨쥬올'의 확장성과 올해 임상 모멘텀을 설명했다.
▶ 진행 - 이수연 앵커
▶ 출연 - 이용준 MTNW 어드바이저
송필호 MTNW 어드바이저
최태훈 MTNW 어드바이저
▶▶▶ 시선강탈 공략주
이용준 관심주 - LG전자(240,500원 ▲23,500 +10.83%)
- 1분기 호실적에 AI· 로봇 기대감까지 부각
- 유진투자증권 목표가 195,000원 제시
- 1분기 영업이익 1조 6,737억… 전년 대비 32.9% ↑
- 목표가 200,000원 / 손절가 160,000원
송필호 관심주 - HLB이노베이션(21,550원 ▼1,550 -6.71%)
- CAR-T 신약 사업화 기대감
- HLB그룹, 고형암 CAR-T 개발 전략 공개
- HLB 계열사들과 시너지 기대
- 목표가 30,000원 / 손절가 22,000원
▶▶▶ 마스터 클래스
최태훈 관심주 - 리가켐바이오(191,400원 ▼4,500 -2.3%)
- 독보적인 ADC 플랫폼 '컨쥬올' 확장성
- 올해 임상 모멘텀 대거 분출
- 순환매 장세 속 봐야 할 바이오 대장주
- 목표가 250,000원 / 손절가 170,000원
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