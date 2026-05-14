[더벨]인텔리안테크, 2026년 1분기 매출 647억 달성

인텔리안테크는 2026년 1분기 연결 기준 매출 647억원, 영업이익 6억원, 당기순이익 135억원을 기록하며 전년 동기 대비 49.3% 증가한 역대 최대 1분기 실적을 달성했습니다. 이러한 실적은 글로벌 저궤도 위성 서비스 확산에 따른 평판형 및 게이트웨이 안테나 매출과 유텔셋 원웹 서비스 확대, 군용 휴대용 안테나 맨팩 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 인텔리안테크는 기존 해상용 안테나 중심에서 저궤도 평판형 및 게이트웨이 솔루션 중심으로 사업 구조를 재편하며 기술 투자가 매출로 이어지는 선순환 구조에 진입했습니다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

위성통신 솔루션 글로벌 선도 기업 인텔리안테크놀로지스(이하 인텔리안테크(162,000원 ▲300 +0.19%))가 2026년 1분기 연결 기준 매출 647억원, 영업이익 6억원, 당기순이익 135억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 49.3% 증가하며 1분기 역대 최대 실적을 달성했다. 특히 연간 흑자 전환 이후 계절적 비수기인 1분기에도 흑자 기조를 지속하며 견조한 수익성 개선 흐름을 이어갔다.

이번 실적은 글로벌 저궤도(LEO) 위성 서비스 확산에 따른 평판형 및 게이트웨이 안테나 매출이 견인했다. 유텔셋 원웹(Eutelsat OneWeb)의 서비스 확대와 더불어 지난해 출시된 군용 휴대용 안테나 ‘맨팩(Manpack)’의 수요가 증가하며 성장을 뒷받침했다. 게이트웨이 부문 또한 글로벌 사업자들의 네트워크 확장 기조 속에 신규 수주와 고객 기반을 안정적으로 확보하며 실적에 기여했다.

인텔리안테크는 기술 투자가 매출로 이어지는 선순환 구조에 진입하며 기존 해상용 안테나 중심에서 저궤도 평판형 및 게이트웨이 솔루션 중심으로 사업 구조를 재편했다. 이러한 변화가 기술력을 바탕으로 한 시장 지배력 강화로 구체화되고 있다는 설명이다.

인텔리안테크는 향후 항공 및 군용 분야로 포트폴리오를 고도화해 전 산업을 아우르는 시장 경쟁력을 한층 강화해 나갈 계획이다.

인텔리안테크 관계자는 “단순 하드웨어 공급을 넘어 글로벌 표준을 선점하는 핵심 전략 파트너로서 차세대 제품 개발에 역량을 집중하고 있다”며 “핵심 기술의 수직 계열화를 통한 가격 경쟁력과 기술 진입장벽을 바탕으로 글로벌 리더 지위를 공고히 할 것”이라고 밝혔다.