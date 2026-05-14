한국투자증권, 1분기 영업이익 9599억...85%↑

한국투자증권이 브로커리지(위탁매매), 자산관리, IB(기업금융), 트레이딩에 이르기까지 고른 성과를 보이며 1분기 영업이익 1조원을 육박하는 실적을 냈다.

한국금융지주(258,000원 0%) 자회사 한국투자증권은 1분기 연결 기준 영업이익이 9599억원으로 전년 동기 대비 85% 증가했다고 14일 공시했다. 당기순이익은 75.1% 증가한 7847억원으로 집계됐다. 분기 기준 최대 실적이다.

지난해 연간 영업이익, 순이익 모두 2조원을 돌파하며 2조 시대를 연 한국투자증권은 사업구조 다각화를 통해 안정적인 수익 기반을 구축하며 1분기에도 이익 성장 흐름을 이어갔다.

부문별로는 브로커리지 수익이 전분기 대비 33.3% 늘었고 자산관리(WM) 9.0%, 기업금융(IB) 18.6%, 운용(Trading) 39.1% 등도 고른 성장을 기록했다. 특정 부문에 치우치지 않은 '육각형 수익구조'로 각 사업 부문이 유기적인 시너지를 발휘하는 선순환 체계를 갖춰가고 있다는 설명이다.

MTS(모바일트레이딩시스템) '한국투자'는 올해 초부터 'AI 트랜드포메이션(AX)'을 기조로 50건 이상의 기능 개편을 단행하며 ▲투자정보 ▲자산관리 ▲자동투자 ▲리텐션 등 4개 핵심 축에 AI 기반의 고객 경험을 이식해 왔다. 또한 JP모간·국태해통증권 등 글로벌 금융사와의 파트너십을 통해 MTS 내 독점 리서치 공급을 확대하며 차별화된 투자 정보 제공 기능도 강화했다.

자산관리 부문은 채권, 발행어음, 수익증권 등 금융상품 판매 호조에 힘입어 판매수수료가 71.6% 급증했다. 한국투자증권의 개인 고객 금융상품 잔고는 지난해 말 85조1000억원에서 94조5000억원까지 확대됐다. 올해 들어 매달 평균 3조1000억원의 개인 고객 자금이 한국투자증권으로 유입된 셈이다.

기업금융 부문은 IPO와 ECM 부문에서 수수료 수익 1위를 차지하며 전년 대비 14.7% 증가한 실적을 기록했다. 특히 지난해 말 첫 선을 보인 종합투자계좌(IMA) 시장이 본격적으로 형성됨에 따라, 리테일 상품 공급 역량과 IB 딜 소싱 역량이 결합된 사업 모델이 더욱 견고해지고 있다. 운용 및 세일즈앤트레이딩 부문 역시 금리, 환율, 주식, 채권 등 시장 변수에 대응한 운용 역량을 바탕으로 호실적에 기여했다.

한국투자증권은 "특정 부문이나 시장 상황에 좌우되지 않는 균형 잡힌 수익구조를 바탕으로 국내 증권업계를 넘어 글로벌 수준의 금융투자회사로 도약하기 위한 기반을 계속 강화해 나가겠다"고 말했다

한편 한국금융지주는 지난 1분기 당기순이익이 9166억5400만원으로 전년동기 대비 99.56% 늘었다고 공시했다. 영업이익은 1조1063억원으로 108.89% 증가했다. 증권가 컨센서스(6893억원, 8519억원)을 상회하는 호실적이다.