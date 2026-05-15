8000피 찍고 와르르...'日금리상승 압박'에 외인 대탈출, 6% 하락

(서울=뉴스1) 안은나 기자 = 코스피가 장중 사상 처음으로 8000을 돌파했다가 7500선 이하로 급락하며 마감한 15일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 코스피 8천 돌파를 축하하며 뿌렸던 색종이를 치우고 있다. 2026.5.15/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 안은나 기자

사상 최초로 8000을 돌파했던 코스피가 일본의 기준금리 상승 압박에 7500 아래에서 거래를 마쳤다. 일본을 시작으로 도미노 금리 상승이 일어날 수 있다는 우려가 나오면서 위험자산 회피 심리가 확대된 영향으로 풀이된다.

15일 코스피는 전 거래일 대비 488.23포인트(6.12%) 내린 7493.18에 거래를 마쳤다. 이날 코스피는 로봇·전력 인프라 등 순환매에 힘입어 장 중 한 때 8046.78까지 올랐으나, 외국인이 매도폭을 확대하며 7371.68까지 떨어졌다.

코스피 시장에서 개인은 7조1943억원을 순매수했고, 외국인은 5조6195억원, 기관은 1조7396억원을 순매도했다. 개인은 역대 순매수 1위를 갈아치웠다. 이전 기록은 지난 3월23일 7조29억원이다.

코스피 시장에서는 전 업종이 하락했다. 부동산, 섬유·의류, 비금속은 약보합, 오락·문화, 종이·목재, 전기·가스, 음식료·담배는 1%대, 제약, 통신은 2%대, IT서비스, 보헙, 금융, 운송장비·부품은 3%대, 운송·창고, 일반서비스, 금속, 증권, 화학은 4%대, 기계·장비는 5%대, 유통, 제조는 6%대, 전기·전자는 7%대, 건설, 의료·정밀기기는 8%대 약세였다.

시가총액 상위종목도 모두 하락 마감했다. KB금융(155,600원 ▼400 -0.26%)은 약보합이었고, 삼성전기(1,010,000원 ▼14,000 -1.37%), 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)는 1%대, 삼성바이오로직스(1,419,000원 ▼30,000 -2.07%)는 2%대, HD현대중공업(640,000원 ▼31,000 -4.62%)은 4%대, 두산에너빌리티(110,800원 ▼6,300 -5.38%), LG에너지솔루션(417,000원 ▼25,000 -5.66%), 기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%)는 5%대, 삼성생명(310,000원 ▼20,000 -6.06%), SK스퀘어(1,098,000원 ▼73,000 -6.23%), 한화에어로스페이스(1,216,000원 ▼90,000 -6.89%)는 6%대, SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%)는 7%대, 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)는 8%대, 삼성물산(396,500원 ▼45,500 -10.29%)은 10%대 약세였다.

코스닥은 전 거래일 대비 61.27포인트(5.14%) 내린 1129.82으로 마감했다.

코스닥 시장에서는 외국인이 3633억원을 순매수했고, 개인과 기관이 각각 1448억원, 1670억원을 순매도했다.

코스닥도 전 업종이 약세였다. 음식료·담배, 오락·문화가 약보합, 금속이 1%대, 운송·창고, 기타제조, 유통, 통신이 2%대, 종이·목재, 제약, IT서비스, 운송장비·부품, 출판·매체복제, 일반서비스가 3%대, 건설이 4%대, 섬유·의류, 제조, 의료·정밀기기, 전기·전자가 5%대, 화학, 기계·장비가 6%대, 금융이 7%대, 비금속이 8%대 약세였다.

코스닥 시가총액 상위종목도 모두 떨어졌다. 리가켐바이오(191,400원 ▼4,500 -2.3%), 코오롱티슈진(111,600원 ▼2,700 -2.36%), HLB(51,900원 ▼1,300 -2.44%), 펩트론(259,500원 ▼7,000 -2.63%)은 2%대, 레인보우로보틱스(810,000원 ▼31,000 -3.69%)는 3%대, 알테오젠(369,000원 ▼16,000 -4.16%), 삼천당제약(388,000원 ▼17,000 -4.2%)은 4%대, 에이비엘바이오(119,300원 ▼6,300 -5.02%)는 5%대, 이오테크닉스(442,000원 ▼37,000 -7.72%)는 7%대, 에코프로비엠(190,500원 ▼18,500 -8.85%)은 8%대, 에코프로(129,200원 ▼13,100 -9.21%), 원익IPS(114,700원 ▼12,700 -9.97%)는 9%대, 리노공업(101,000원 ▼13,200 -11.56%)은 11%대, 주성엔지니어링(140,200원 ▼27,800 -16.55%)은 16%대 약세였다.

서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 대비 9.8원 오른 1500.8원에 주간 거래를 마쳤다. 원/달러 환율이 1500원을 넘긴 것을 한 달 여만이다.