스피어코퍼레이션, 1분기 매출 450억 달성…전년비 106%↑

글로벌 공급망 관리(GSCM) 전문 기업 스피어(42,000원 ▼1,500 -3.45%)코퍼레이션은 1분기 연결기준 매출액 450억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 이는 전년 동기(약 219억원) 대비 106% 증가한 수치다.

특히 지난해 연간 매출액(약 956억 원)의 약 47%를 1분기 만에 달성한 수준으로, 전체 매출의 약 99.8%는 우주항공 특수합금 공급 사업에서 발생했다. 회사는 글로벌 우주산업 성장과 함께 특수합금 공급망 사업이 본격적인 성장궤도에 진입하고 있다고 설명했다.

스피어는 글로벌 고객사 대상 특수합금 공급 확대와 함께, 고사양 소재 대응 역량을 강화하고 있다. 회사는 우주항공 산업 내 공급 안정성과 품질 검증 중요성이 높아지는 가운데, 생산, 테스트, 품질관리, 체계 고도화를 통해 사업 경쟁력을 강화하고 있다.

특히 지난해 인도네시아 니켈 제련소 지분을 확보했으며 올 들어 국내 주요 밀벤더 협력업체들과 순차적으로 장기 독점 공급 계약을 맺은 바 있다. 이를 통해 원소재 조달, 가공, 생산 및 품질관리 전반을 아우르는 수직계열화 체계를 구축하게 되었으며, 글로벌 공급망 불안정성과 원자재 가격 변동성에 대한 대응 역량도 한층 높아졌다는 설명이다.

스피어 관계자는 "전략 소재의 안정적인 확보와 생산 협력 네트워크 강화를 기반으로, 고객사 대응 안정성과 품질 경쟁력을 동시에 확보하게 됐다"며 "이를 토대로 장기적으로 더욱 견조한 실적과 지속적인 성장 흐름을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 스피어코퍼레이션은 우주항공 및 반도체 등 첨단 산업 분야의 핵심 부품 공급망 관리 역량을 바탕으로 안정적인 실적 성장세를 이어가고 있다. 최근에는 기술 기반의 사업 확장과 더불어 기업의 사회적 책임을 강화하는 경영 기조를 확립하고 있다.