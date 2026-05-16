[주식민원처리반 2부] 푸른기술 vs 소룩스, 관심 포인트는?

배준호 MTNW 어드바이저는 푸른기술을 로봇 및 디지털화폐 관련주로 제시하며 로보틱스 사업 강화를 추진하고 있다고 설명했다. 김동우 MTNW 어드바이저는 소룩스를 전기조명장치 제조와 전기공사 및 통신공사업을 영위하는 기업으로 소개했다. 소룩스는 바이오 투자 확대를 위해 차백신연구소 지분을 인수하고 아리바이오와의 합병으로 바이오 사업 확대를 추진하고 있다고 밝혔다.

▶ 진행 - 이수연 앵커

▶ 출연 - 배준호 MTNW 어드바이저

김동우 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 다음 주 종목 포인트

배준호 관심주 - 푸른기술(13,000원 ▲950 +7.88%)

- 로봇· 디지털화폐 관련주로 부각

- 협동로봇 등 로보틱스 사업 강화 추진

- 로보틱스· 자율제조 등 차세대 기술 패러다임에 합류

- 목표가 15,500원 / 손절가 11,000원

김동우 관심주 - 소룩스(5,570원 ▲1,280 +29.84%)

- 전기조명장치 제조와 전기공사· 통신공사업 영위

- 바이오 투자 확대… 차백신연구소 지분 인수

- 아리바이오와의 합병으로 바이오 사업 확대 박차

- 목표가 10,000원 / 손절가 4,400원

생방송 '주식민원처리반 2부'는 매주 금요일 오후 9시에 방송됩니다.

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