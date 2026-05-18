[더벨]넥사다이내믹스, 미국 자동화 라인 54억 턴키계약

넥사다이내믹스는 18일 공시를 통해 미국 지역에 공급되는 제조공정용 자동화 조립라인 제작 및 셋업 계약을 수주했다고 밝혔다. 계약 금액은 54억원으로 넥사다이내믹스의 전년도 매출액 대비 41.5%에 해당하며, 계약 기간은 2027년 9월 30일까지다. 이번 턴키 계약은 기존 장비 제작 및 자동화 기술을 다양한 제조공정 자동화 영역으로 확장한 사례이며, 회사는 디스플레이 제조 장비 분야에서 축적한 역량을 기반으로 제조 자동화 설비 시장에서 사업 기회를 넓혀갈 계획이다.

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넥사다이내믹스(1,524원 ▼82 -5.11%)가 자동화 조립라인 제작 및 셋업 계약을 수주했다고 18일 공시를 통해 밝혔다.

계약 금액은 54억원으로 넥사다이내믹스의 전년도 매출액 대비 41.5%에 해당한다. 계약 기간은 2027년 9월 30일까지다.

이번 계약은 미국 지역에 공급되는 제조공정용 자동화 조립라인 제작 건이다. 계약상대방은 거래상대방의 영업상 기밀유지 요청에 따라 공시유보됐다.

넥사다이내믹스는 디스플레이 본딩 장비와 제조 자동화 설비를 중심으로 스마트솔루션 사업을 전개해왔다. 이번 계약은 생산공정에 필요한 자동화 조립라인을 제작하고 현장 적용까지 대응하는 설비 프로젝트다. 기존 장비 제작 및 자동화 기술을 특정 산업군에 한정하지 않고 다양한 제조공정 자동화 영역으로 확장했다는 설명이다.

넥사다이내믹스 관계자는 "해외 셋업까지 포함한 종합 프로젝트 수행 사례로서 이번 턴키 기반 계약을 추가하며 공정 가치 설계자로서 사업의 질적 변화를 한 번 더 증명한 셈"이라고 밝혔다.

회사는 기존 디스플레이 제조 장비 분야에서 축적한 정밀 제어, 공정 설계, 설비 제작 역량을 기반으로 제조 자동화 설비 시장에서 사업 기회를 넓혀간다는 계획이다.

최근 넥사다이내믹스는 디스플레이 패널 시스템과 스마트팩토리 자동화를 중심으로 한 기존의 스마트솔루션 사업을 영위하는 한편 신규 사업인 K콘텐츠 커머스를 확장하며 사업 구조 고도화를 진행하고 있다.