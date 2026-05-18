[급등수사본부] 거래 증가 흐름 포착 '이노스페이스' vs 우주항공 섹터 긍정적 기대감 지속 'AP위성'

김대준 MTNW 어드바이저는 이노스페이스를 추천하며 거래 증가 흐름 포착과 스페이스X 6월 상장 이슈 재부각을 언급했다. 김충성 MTNW 어드바이저는 AP위성을 추천하며 위성통신단말기 개발·제조업체라는 점과 우주항공 섹터에 대한 긍정적 기대감 지속을 강조했다. 생방송 '급등수사본부'는 월요일부터 목요일까지 오후 6시에 방송된다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 김대준 MTNW 어드바이저

김충성 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 김대준 추천주 - 이노스페이스(16,120원 ▲1,720 +11.94%)(462350)

- 거래 증가 흐름 포착

- 17,000원 돌파 시 중기 이평선 상향 전환

- 스페이스X 6월 상장 이슈 재부각

- 목표가 20,000원 손절가 14,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 김충성 추천주 - AP위성(18,020원 ▲2,620 +17.01%)(211270)

- 위성통신단말기 개발· 제조업체

- 우주항공 섹터 긍정적 기대감 지속

- 주가 턴어라운드 가속 예상

- 목표가 22,000원 손절가 15,000원

생방송 '급등수사본부'는 월~목 6시에 방송됩니다.

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.