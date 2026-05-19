SCL, 성남시 독거 어르신 대상 '찾아가는 건강검진' 진행

SCL이 성남시 독거 어르신 대상 '찾아가는 건강검진'을 진행하고 있다./사진제공=SCL

재단법인 서울의과학연구소(SCL)는 지난 18일 현대그린푸드와 함께 성남시니어산업혁신센터를 찾아 성남시 독거 어르신 50여 명을 대상으로 맞춤형 건강검진과 영양상담을 제공했다고 19일 밝혔다.

SCL은 혈액종합검사, 비타민 프로파일 검사, 장내세균 검사 등 노년층에게 꼭 필요한 맞춤형 검사를 실시했으며 검진 이후에는 1:1 상담을 통해 어르신들의 상태를 살피고 건강 관리 실천 방안 등을 설명했다.

검진 결과는 정밀 분석 후 대상자에게 개별 전달할 예정이며 이상 소견이 확인될 경우 별도의 추가 설명 등 후속 안내도 제공할 계획이다.

현대그린푸드는 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) 기반 영양상담 서비스 '그리팅 X'를 활용해 맞춤형 영양상담을 진행했다. 전문 영양사가 사전 설문지를 토대로 어르신들의 건강 상태, 생활 습관을 확인하고, AI를 활용해 최적의 식습관 개선 방안, 영양 균형 관리, 운동법 등을 종합적으로 제안하는 방식이다.

SCL은 의료 사각지대 해소를 위해 2021년부터 '찾아가는 건강검진' 활동을 진행하고 있으며 현재까지 약 400명의 독거 어르신에게 검진 서비스를 제공해왔다.

이관수 SCL 이사장은 "세 기관이 협력하여 지역사회 취약계층에 실질적인 도움을 드릴 수 있어서 기쁘다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 다양한 지원 프로그램을 발굴해 나갈 방침"이라고 말했다.

한편, SCL은 1983년 국내 최초 검사 전문기관으로 설립된 이후 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 이어가고 있다. 계열사로는 SCL사이언스(1,834원 ▲5 +0.27%), SCL헬스케어 등이 있다.