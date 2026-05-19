한화운용, 테슬라위클리커버드콜 ETF 5월 분배금으로 187원 지급

한화자산운용이 'PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합(8,905원 ▼15 -0.17%)' ETF(상장지수펀드)의 5월 분배금으로 187원을 지급한다고 19일 밝혔다.

분배락 전 거래일(13일) 종가 기준 분배율은 월 2.07%, 연 환산 24.82%다. 순자산 총액은 지난 13일 기준 1304억원을 기록했다.

PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF는 테슬라에 30%, 국고채 3년물에 70%에 투자하는 상품이다. 테슬라 주간 콜옵션 50%를 고정적으로 매도한 프리미엄을 주요 분배 재원으로 해 연 24% 수준의 분배금을 기대할 수 있다.

주요 분배 재원인 콜옵션 매도 프리미엄은 주식 배당금과 달리 미국의 세금 원천징수 대상이 아니다. 이에 절세계좌에서 투자하면 분배금에 대한 과세 이연 효과를 누릴 수 있다.

금정섭 한화운용 ETF사업본부장은 "테슬라처럼 성장성이 높은 종목을 기초자산으로 하는 '싱글스탁 커버드콜' ETF에 투자할 때는 상승장에서 소외되지 않으면서도 분배금을 효과적으로 확보하는 전략이 필수"라며 "PLUS테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF는 월 2%, 연 24% 수준의 분배금을 통해 현금흐름 극대화를 추구할 수 있는 상품"이라고 밝혔다.