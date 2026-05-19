코넥스 시장 활성화·수익성, 두 마리 토끼 잡은 VC

에코프로파트너스 로고/사진제공=에코프로파트너스

벤처캐피탈 에코프로파트너스가 제13회 대한민국 코넥스대상에서 최우수 코넥스하우스에 이름을 올렸다. 에코프로파트너스는 성장 가능성이 높은 코넥스 기업에 투자하며 모험자본 공급과 자본시장 활성화에 기여했다는 평을 받는다.

에코프로파트너스는 2300억원 규모의 펀드 자금을 운용하며 우수한 기술력을 보유하고 있음에도 자금 조달에 어려움을 겪는 기업들에게 주로 투자한다. 비수도권에 위치한 지역의 소부장(소재·부품·장비) 기업과 코넥스 기업이 투자 대상이다. 기업 성장과 코스닥 이전상장을 지원하고 높은 투자수익률을 달성해 코넥스 시장 내 선순환 구조를 만들고자 한다.

대표적인 사례로 원금 대비 4.7배의 수익률을 달성한 코넥스 기업 투자가 있다. 에코프로파트너스는 2022년 10월 프로젝트 조합 결성을 통해 한중엔시에스에 20억원을 투자했다. 한중엔시에스는 기존 자동차 부품 전문기업에서 수냉식 ESS(에너지저장장치) 냉각 시스템 기업으로 사업 전환했고 2024년 6월 코스닥 이전상장에 성공했다. 해당 투자로 에코프로파트너스는 IRR 기준 133%에 달하는 수익률을 거뒀다.