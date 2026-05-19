코스피 영업익 절반 삼킨 '삼전닉스'…코스닥도 반도체가 끌었다

12월 결산법인 2026년 1분기 연결실적/그래픽=윤선정

올해 1분기 코스피와 코스닥 상장사들의 실적이 크게 개선됐다. 코스피는 삼성전자(275,500원 ▼5,500 -1.96%)와 SK하이닉스(1,745,000원 ▼95,000 -5.16%)로 대표되는 반도체 기업들의 성적이 돋보였다. 코스닥 역시 반도체와 IT서비스를 중심으로 개선이 뚜렷했다.

19일 한국거래소가 공개한 '코스피 12월 결산법인 2026년 1분기 실적'에 따르면 연결재무제표를 제출해야 하는 701개 상장사 중 금융사와 감사의견 비적정, 신규설립, 분할·합병 등을 제외한 639개사의 연결 영업이익은 156조3194억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 175.83% 증가했다.

같은 기간 매출액은 927조5409억원, 순이익은 141조4436억원으로 각각 19.49%와 177.82% 뛰었다. 연결 기준 매출액영업이익률(매출액 대비 영업이익)은 16.85%로 전년 동기 대비 9.55%포인트 개선됐고, 매출액순이익률(매출액 대비 순이익)도 15.25%로 8.69%포인트 올라갔다. 부채비율은 108.74%로 지난해 말과 비교해 소폭인 1.64%포인트 감소했다.

슈퍼사이클에 진입한 주도주의 실적 개선이 1분기 코스피 상장사 어닝서프라이즈에 큰 영향을 미쳤다. 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 의존도가 여전했다는 의미로 두 회사를 제외한 연결실적은 지난해 같은 기간 대비 매출은 9.07%, 영업이익은 44.49%, 순이익은 55.79% 각각 증가했다.

반도체 회사들을 제외한 실적이 나쁘진 않았지만 1분기 영업이익이 삼성전자 49조2360억원, SK하이닉스 34조6253억원으로 전체 코스피 상장사 영업이익의 절반을 넘기는 성적을 냈다.

뒤를 이어 한국전력(39,150원 ▲1,500 +3.98%)공사가 2조867억원, 에쓰오일(S-Oil(110,100원 ▼1,400 -1.26%))이 1조2297억원, 기아(154,900원 ▼7,600 -4.68%)가 1조2066억원 등 조단위 영업이익을 1분기 기록했다.

639개 연결재무제표 기준 분석대상 중 순이익 흑자기업은 504개로 전년 동기 대비 3.60% 증가했다. 이와 함께 금융업 42곳의 올해 1분기 영업이익은 19조3억원으로 지난해 같은 기간보다 30.51% 늘었다. 증권사 이익이 141.19%로 크게 증가했다.

코스닥도 12월 결산법인 1273곳의 같은 기간 연결기준 영업이익은 전년 대비 78.17% 늘어난 4조1284억원이었다. 순이익은 171.22% 증가한 4조4342억원을 기록했다. 매출은 84조9461억원으로 전년 동기 대비 21.72% 늘었다.

코스닥 역시 반도체를 포함하고 있는 전기·전자와 IT서비스, 그리고 비금속 부문의 성장이 두드러졌다. 전기·전자 부문 영업이익은 전년 동기 대비 360.27% 오른 7834억원, IT서비스 부문은 392.01% 증가한 3735억원이었다. 비금속 부문 영업이익은 364억원으로 566.69% 늘었다.

다만, 부채비율은 전년 말 대비 9.23%p 증가한 122.03%였다. 1273개사 연결재무제표 기준 분석대상 중 흑자기업은 총 59.07%인 752개사, 적자기업은 전체 40.93%인 521개사였다. 흑자기업은 지난해 1분기보다 9.87% 늘었다.