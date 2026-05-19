[급등수사본부] 현대차 美 휴머노이드 연 3만대 생산 포부 '현대오토에버' vs 역대급 실적과 이익 체질의 변화 '일진전기'

정은서 앵커의 진행으로 임광빈 MTNW 어드바이저와 권해영 MTNW 어드바이저가 출연하여 급등주를 추천했다. 임광빈 어드바이저는 현대오토에버를 추천하며 아틀라스의 시스템 구축과 현대차의 휴머노이드 생산 포부를 언급했다. 권해영 어드바이저는 일진전기를 추천하며 역대급 실적과 고마진 중전기 제품의 수익 견인, 북미 중심의 수주잔고 확보를 강조했다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 임광빈 MTNW 어드바이저

권해영 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 임광빈 추천주 - 현대오토에버(536,000원 ▼60,000 -10.07%)(307950)

- 아틀라스의 '출근 시스템· 중추 신경망' 구축

- 아틀라스의 물리적 데이터 수집· 관리 인프라 구축

- 현대차 美 휴머노이드 연 3만대 생산 포부

- 현대차 액추에이터 생산, 수익계열화 전략 수혜

- 목표가 750,000원 손절가 450,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 권해영 추천주 - 일진전기(105,000원 ▼8,200 -7.24%)(103590)

- 역대급 실적과 이익 체질의 변화

- 고마진 변압기· 차단기 등 '중전기'가 수익 견인

- 홍성 변압기 2공장 증설 효과 본격화

- 북미 중심의 압도적 수주잔고… 3년치 먹거리 확보

- 목표가 150,000원 손절가 86,000원

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