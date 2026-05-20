'거래정지' 금양, 결국 상장폐지

[부산=뉴시스] 원동화 기자 = 31일 오전 부산 사상구 금양 본사에서 열린 정기 주주총회. 주총장 앞에서 주주 명부를 확인하고 있다. 2025.03.31. [email protected]

한국거래소가 20일 금양의 상장폐지를 결정했다. 거래소는 이날 유가증권시장 상장공시위원회를 열어 금양의 상장폐지를 심의·의결했다고 공시했다.

거래소는 오는 26일까지 상장폐지를 예고한 뒤 이후 7영업일 간 주주들이 주식을 처분할 수 있는 정리매매 절차를 거쳐 상장폐지하는 절차를 밟게 된다.

다만 류광지 금양 회장이 지난 3월 주주총회에서 "거래소가 금양의 상장폐지를 결정할 경우 효력정지 가처분 신청을 하는 등 적극적으로 대응하겠다"고 밝혀 정리매매 일정이 늦춰질 수 있다. 금양이 가처분 신청을 하면 법원의 결정이 나올 때까지 정리매매가 보류된다.

금양은 1978년 부산에서 설립돼 발포제와 정밀화학 사업을 주력으로 성장했다. 2020년대 들어 이차전지 사업으로 영역을 확대한다고 밝혔고, 한때 시가총액이 10조원에 육박했다.

그러나 이후 사업 확장과 불성실공시 논란이 이어졌고, 벌점 누적으로 관리종목에 지정됐다. 금양은 외부 회계법인으로부터 감사의견 거절을 받으면서 지난해 3월 24일부터 주식 거래가 정지됐다.

결국 2024사업연도에 이어 2025사업연도 감사보고서에서도 외부 감사인으로부터 의견거절을 받아 2년 연속 상장폐지 사유가 발생했다.