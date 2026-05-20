[여의도 클라쓰] '삼성물산, 현대오토에버, SK스퀘어' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리
▶ 박태준 어드바이저
-숨고르기식 조정장, 무리한 매매 자제
-현대차(583,000원 ▼21,000 -3.48%), LG전자(176,500원 ▼15,200 -7.93%) 관심
▶ 이달해 어드바이저
-지수 조정시 주도주 분할 매수 기회
-삼성전자(267,000원 ▼8,500 -3.09%), 현대차(583,000원 ▼21,000 -3.48%) 관심
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 박태준 어드바이저
삼성물산(361,000원 ▼19,500 -5.12%)(028260)
-상사,건설부문 실적 개선
-전자,생명 등 보유 지분가치 상승
-밸류업·상법 개정 등 본격 주가 재평가 전망
-주가 하락 따른 가격 메리트 부각
▶ 이달해 어드바이저
현대오토에버(539,000원 ▲3,000 +0.56%)(307950)
-현대차그룹 계열사, IT서비스 및 차량용 SW 사업 영위
-현대차그룹, 美 로봇 전용공장 추진…연산 3만대 체제
-로봇, 스마트팩토리, 자율주행 중심 역할 확대
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 김도형의 레벨업 클라쓰
▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 'SK스퀘어(996,000원 ▼24,000 -2.35%)(402340)'
-SK하이닉스 지분 확보 따른 메모리 시장 확대 수혜
-자사주 매입과 소각 통한 주주환원책 확대
-하이닉스 지분법 이익 폭발
-하이닉스 ADR 상장 통한 추가 성장 모멘텀
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