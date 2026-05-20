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[여의도 클라쓰] '삼성물산, 현대오토에버, SK스퀘어' 클라쓰 올릴 종목은?

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[여의도 클라쓰] '삼성물산, 현대오토에버, SK스퀘어' 클라쓰 올릴 종목은?

주혁 MTN PD
2026.05.20 06:37
박태준 어드바이저는 숨고르기식 조정장에서 무리한 매매를 자제하고 현대차, LG전자에 관심을 가질 것을 조언했다. 이달해 어드바이저는 지수 조정 시 주도주 분할 매수를 기회로 삼고 삼성전자, 현대차에 관심을 가질 것을 제안했다. 박태준 어드바이저는 삼성물산을, 이달해 어드바이저는 현대오토에버를, 김도형 어드바이저는 SK스퀘어를 클라쓰 있는 종목으로 추천했다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리

▶ 박태준 어드바이저

-숨고르기식 조정장, 무리한 매매 자제

-현대차(583,000원 ▼21,000 -3.48%), LG전자(176,500원 ▼15,200 -7.93%) 관심

▶ 이달해 어드바이저

-지수 조정시 주도주 분할 매수 기회

-삼성전자(267,000원 ▼8,500 -3.09%), 현대차(583,000원 ▼21,000 -3.48%) 관심

▶▶▶ 클라쓰 있는 종목

▶ 박태준 어드바이저

삼성물산(361,000원 ▼19,500 -5.12%)(028260)

-상사,건설부문 실적 개선

-전자,생명 등 보유 지분가치 상승

-밸류업·상법 개정 등 본격 주가 재평가 전망

-주가 하락 따른 가격 메리트 부각

▶ 이달해 어드바이저

현대오토에버(539,000원 ▲3,000 +0.56%)(307950)

-현대차그룹 계열사, IT서비스 및 차량용 SW 사업 영위

-현대차그룹, 美 로봇 전용공장 추진…연산 3만대 체제

-로봇, 스마트팩토리, 자율주행 중심 역할 확대

▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰

▶ 김도형의 레벨업 클라쓰

▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 'SK스퀘어(996,000원 ▼24,000 -2.35%)(402340)'

-SK하이닉스 지분 확보 따른 메모리 시장 확대 수혜

-자사주 매입과 소각 통한 주주환원책 확대

-하이닉스 지분법 이익 폭발

-하이닉스 ADR 상장 통한 추가 성장 모멘텀

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