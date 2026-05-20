[여의도 클라쓰] '삼성물산, 현대오토에버, SK스퀘어' 클라쓰 올릴 종목은?

박태준 어드바이저는 숨고르기식 조정장에서 무리한 매매를 자제하고 현대차, LG전자에 관심을 가질 것을 조언했다. 이달해 어드바이저는 지수 조정 시 주도주 분할 매수를 기회로 삼고 삼성전자, 현대차에 관심을 가질 것을 제안했다. 박태준 어드바이저는 삼성물산을, 이달해 어드바이저는 현대오토에버를, 김도형 어드바이저는 SK스퀘어를 클라쓰 있는 종목으로 추천했다.