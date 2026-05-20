[시선강탈] 한스바이오메드 vs 가온그룹 vs LS에코에너지, 공략법은?

송필호 어드바이저는 한스바이오메드를 관심주로 제시하며 인체 이식재와 의료기기 사업을 영위하고 일본 진출 등 해외 시장 공략을 본격화하고 있다고 설명했다. 이용준 어드바이저는 가온그룹을 관심주로 꼽으며 광통신·로봇 플랫폼 기반 기업가치 재평가와 AI디바이스·로봇 플랫폼 등 사업 확장을 기대했다. 최태훈 어드바이저는 LS에코에너지를 관심주로 제시하며 싱가포르 프로젝트와 해저케이블 사업 확대, 초고압 케이블 수주 급증으로 인한 실적 급성장을 전망했다.

▶ 진행 - 이수연 앵커

▶ 출연 - 송필호 MTNW 어드바이저

이용준 MTNW 어드바이저

최태훈 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 시선강탈 공략주

송필호 관심주 - 한스바이오메드(27,900원 ▲850 +3.14%)

- 인체 이식재와 의료기기 사업 영위

- 일본 진출 등 해외 시장 공략 본격화

- 올해 실적 개선세 '청신호'

- 목표가 40,000원 / 손절가 25,000원

이용준 관심주 - 가온그룹(8,750원 ▼850 -8.85%)

- 광통신· 로봇 플랫폼 기반 기업가치 재평가 기대

- AI디바이스· 로봇 플랫폼 등 사업 확장

- 올해는 로봇 플랫폼이 실적으로 연결되는 구간

- 목표가 11,000원 / 손절가 9,000원

▶▶▶ 마스터 클래스

최태훈 관심주 - LS에코에너지(74,700원 ▼6,800 -8.34%)

- 싱가포르 프로젝트와 해저케이블 사업 확대 기대

- 초고압 케이블 수주 급증으로 실적 급성장

- 1분기 영업이익 31% ↑… 실적 성장세 지속 전망

- 목표가 120,000원 / 손절가 70,000원

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