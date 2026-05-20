[고래사냥] '두산로보틱스·오텍·LG에너지솔루션·SKC! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
과기부, 곧 ‘AI 해킹 대책’ 발표…관련주 볼까?
- 과기부, 곧 'AI 기반 사이버 위협에 대한 대응책' 발표
- 과기부, SK텔레콤(97,900원 ▲200 +0.2%)·업스테이지 등 만나 현장의견 수렴
- 아이씨티케이(22,500원 ▼2,950 -11.59%), 빅테크향 보안칩 양산 돌입
- 에스투더블유(21,150원 ▼3,700 -14.89%), 사이버 공격 탐지·대응 강화에 주력
- SK네트웍스(7,780원 ▼420 -5.12%), 'AI 중심 사업지주사' 전환 전략에 속도
▶▶▶ 명품투자 POINT
WHO "에볼라 비상사태"… 우리도 주목해야 할 때?
- 스페이스X 6월 상장 일정 단축 소식
- 블랙록, 스페이스X에 100억 달러 베팅
- 스피어(40,700원 ▼6,200 -13.22%), 우주항공 특수합금 사업 성장 확인
- 성우(13,380원 ▲210 +1.59%), 스페이스X 배터리에 핵심 부품 탑재
- AP위성(15,310원 ▼1,390 -8.32%), 저웨도 위성 단말기 칩셋·완제품 제조 가능
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 두산로보틱스(94,100원 ▼6,000 -5.99%)(454910)
- 엔비디아와 지능형 솔루션을 개발 진행 중
- 세아메카닉스와 AI 자동화 솔루션 개발 진행 중
- 'CES 2026'서 AI 최고혁신상과 로봇공학 혁신상 수상
- 글로벌 기업과 손잡고 미국 신공장 4배 증설
- 6월 신공장 이전 완료… 북미 지역 수주 적극 대응
▶오늘의 고래사냥법 - 오텍(3,767원 ▲112 +3.06%)(067170)
- AI데이터센터 냉각 솔루션 출시
- AI데이터센터 냉각 솔루션, 엔비디아 인증 추진
- 현재 엔비디아 조건부 인증 확보
- AI에어컨 제조 자회사 '오텍캐리어' 보유
- 부사장·상무 수억 원대 장내매수 완료
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - LG에너지솔루션(383,250원 ▼16,750 -4.19%)(373220)
- 2027년 황화물계 전고체 배터리 양산 목표
- 2027년 리튬황 배터리 양산 목표
- 리튬황·전고체 배터리, 드론·UAM에 최적화
- 2029년 흑연계 전고체 배터리 양산 목표
- 3030년 무음극 전고체 배터리 양산 목표
- 전기차 확산과 함께 전고체 배터리 관심 ↑
▶오늘의 명품투자 포착주 - SKC(121,700원 ▼6,100 -4.77%)(011790)
- AI데이터센터 전력·열 한계 해결책으로 유리기판 부각
- 자회사 앱솔릭스 통해 세계 최초 유리기판 상용화 추진
- 미국 공장에서 올 하반기 유리기판 양산 목표
- 실적가치 고평가에 대한 대응 필요
- 임원 매수가 102,000원, 자사주 장내매수가 98,500원
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