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[고래사냥] '두산로보틱스·오텍·LG에너지솔루션·SKC! 내일장 고래 종목은?!

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[고래사냥] '두산로보틱스·오텍·LG에너지솔루션·SKC! 내일장 고래 종목은?!

이수철 MTN PD
2026.05.20 06:39
과기부는 AI 기반 사이버 위협에 대한 대응책을 곧 발표할 예정이며, SK텔레콤, 업스테이지 등과 만나 현장 의견을 수렴했다. 스페이스X는 6월 상장 일정을 단축할 소식이 전해졌고, 블랙록은 스페이스X에 100억 달러를 베팅했다. 두산로보틱스는 엔비디아와 지능형 솔루션을 개발 중이며, 오텍은 AI 데이터센터 냉각 솔루션을 출시하고 엔비디아 조건부 인증을 확보했다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

과기부, 곧 ‘AI 해킹 대책’ 발표…관련주 볼까?

- 과기부, 곧 'AI 기반 사이버 위협에 대한 대응책' 발표

- 과기부, SK텔레콤(97,900원 ▲200 +0.2%)·업스테이지 등 만나 현장의견 수렴

- 아이씨티케이(22,500원 ▼2,950 -11.59%), 빅테크향 보안칩 양산 돌입

- 에스투더블유(21,150원 ▼3,700 -14.89%), 사이버 공격 탐지·대응 강화에 주력

- SK네트웍스(7,780원 ▼420 -5.12%), 'AI 중심 사업지주사' 전환 전략에 속도

▶▶▶ 명품투자 POINT

WHO "에볼라 비상사태"… 우리도 주목해야 할 때?

- 스페이스X 6월 상장 일정 단축 소식

- 블랙록, 스페이스X에 100억 달러 베팅

- 스피어(40,700원 ▼6,200 -13.22%), 우주항공 특수합금 사업 성장 확인

- 성우(13,380원 ▲210 +1.59%), 스페이스X 배터리에 핵심 부품 탑재

- AP위성(15,310원 ▼1,390 -8.32%), 저웨도 위성 단말기 칩셋·완제품 제조 가능

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 두산로보틱스(94,100원 ▼6,000 -5.99%)(454910)

- 엔비디아와 지능형 솔루션을 개발 진행 중

- 세아메카닉스와 AI 자동화 솔루션 개발 진행 중

- 'CES 2026'서 AI 최고혁신상과 로봇공학 혁신상 수상

- 글로벌 기업과 손잡고 미국 신공장 4배 증설

- 6월 신공장 이전 완료… 북미 지역 수주 적극 대응

▶오늘의 고래사냥법 - 오텍(3,767원 ▲112 +3.06%)(067170)

- AI데이터센터 냉각 솔루션 출시

- AI데이터센터 냉각 솔루션, 엔비디아 인증 추진

- 현재 엔비디아 조건부 인증 확보

- AI에어컨 제조 자회사 '오텍캐리어' 보유

- 부사장·상무 수억 원대 장내매수 완료

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - LG에너지솔루션(383,250원 ▼16,750 -4.19%)(373220)

- 2027년 황화물계 전고체 배터리 양산 목표

- 2027년 리튬황 배터리 양산 목표

- 리튬황·전고체 배터리, 드론·UAM에 최적화

- 2029년 흑연계 전고체 배터리 양산 목표

- 3030년 무음극 전고체 배터리 양산 목표

- 전기차 확산과 함께 전고체 배터리 관심 ↑

▶오늘의 명품투자 포착주 - SKC(121,700원 ▼6,100 -4.77%)(011790)

- AI데이터센터 전력·열 한계 해결책으로 유리기판 부각

- 자회사 앱솔릭스 통해 세계 최초 유리기판 상용화 추진

- 미국 공장에서 올 하반기 유리기판 양산 목표

- 실적가치 고평가에 대한 대응 필요

- 임원 매수가 102,000원, 자사주 장내매수가 98,500원

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

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