[고래사냥] '두산로보틱스·오텍·LG에너지솔루션·SKC! 내일장 고래 종목은?!

과기부는 AI 기반 사이버 위협에 대한 대응책을 곧 발표할 예정이며, SK텔레콤, 업스테이지 등과 만나 현장 의견을 수렴했다. 스페이스X는 6월 상장 일정을 단축할 소식이 전해졌고, 블랙록은 스페이스X에 100억 달러를 베팅했다. 두산로보틱스는 엔비디아와 지능형 솔루션을 개발 중이며, 오텍은 AI 데이터센터 냉각 솔루션을 출시하고 엔비디아 조건부 인증을 확보했다.