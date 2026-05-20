美 부통령 "이란 선택지 두개…핵 포기하거나 전쟁 재개하거나"

JD 밴스 미국 부통령/AFPBBNews=뉴스1

JD 밴스 미국 부통령이 19일(현지시간) 이란에게는 핵무기를 포기하거나 전쟁을 재개하는 두 가지 선택지만 존재한다며 종전 합의를 압박했다.

밴스 부통령은 이날 백악관 정례 브리핑에서 이란 협상과 관련해 "이곳에 나오기 직전 트럼프 대통령과 짧게 얘기를 나눴다"며 "사실 아주 간단한 문제이고, 이란 상황에서 우리가 갈 수 있는 두 가지 선택지가 있다"고 말했다.

그는 "첫번째는 이란은 결코 핵무기를 가질 수 없는 것"이라고 했다. 그는 "이란이 핵무기를 갖게 되면 중동 전역의 많은 국가들이 독자적인 핵무기를 원할 것이고 이후에는 전세계 국가들이 그렇게 될 것"이라며 "이란은 사실상 첫번째 도미노가 돼 전 세계적 핵무기 경쟁을 촉발할 것이다. 이는 우리나라 안보에 매우 나쁜 일"이라고 주장했다.

이어 그는 "현재 트럼프 대통령이 이란과 적극적으로 협상하라고 지시한 상황"이라며 "이란이 핵무기를 갖지 않는다는 핵심 사안에서 호응할 의향이 있다면 합의를 도출할 준비가 돼 있다"고 했다. 그는 "상당한 진전을 이뤘다고 생각하고 이란도 합의를 원한다고 본다"며 "현재 상황은 꽤 순조롭다"고 했다.

그러나 동시에 밴스 부통령은 "군사작전을 재개해 미국의 목표를 달성하는 두번째 선택지도 있다"고 경고했다. 밴스 부통령은 "그 구체적인 모습에 대해 잠시 얘기해볼 수 있겠지만 그것은 트럼프 대통령이 원하는 바는 아니고 이란이 원하는 것도 아니다"라며 "지금은 47년 동안 이어진 미국과 이란의 관계를 재설정할 수 있는 기회"라고 말했다.

트럼프 행정부는 이란이 핵 포기에 합의하지 않으면 공습을 재개하겠다 입장이다. 그러나 핵 문제에 대해서는 미국과 이란 모두 물러서지 않고 있어 단기간에 합의점이 마련될 수 있을지는 불투명하다.

이란은 무기급이 아닌 우라늄 농축은 핵확산금지조약(NPT) 가입국의 주권적 권리이며 이를 통한 평화적 핵 이용권은 포기할 수 없다고 주장한다. 그러나 미국은 최대 440㎏으로 알려진 이란 내 60% 고농축 우라늄을 전량 반출하고 우라늄 농축을 최소 20년간 중단하도록 요구하고 있다.

밴스 부통령은 이란과 합의에 이를 수 있을지에 대해선 "실제 서명하기 전까지는 자신 있게 말할 순 없다"며 "결국 우리 요구에 응할지는 이란에 달려 있다"고 말했다.