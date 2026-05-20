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[적중! 대박 예감] '한화손해보험,비에이치' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

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[적중! 대박 예감] '한화손해보험,비에이치' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.05.20 06:34
김충성 전문가는 엔터주와 화장품주를 내일장 주도 섹터로 꼽았으며, 한화손해보험을 시그널 공략주로 제시했다. 머니수급 전문가는 선박·해양용 케이블 및 광통신 케이블 제조사와 자동차 부품사 로봇 기업을 1급 기밀 원샷 포착 종목으로 선정했다. 또한 유연회로기판 및 응용 부품 전문 생산 기업인 비에이치를 탑픽 종목으로 추천했다.

▶▶▶ 김충성 내일장 프리뷰

<추세 여전, 저점 공략 기회>

▶ 김충성의 내일장 주도섹터를 잡아라

-엔터주, 바닥권 유의미한 흐름

-든든한 실적, 믿고 보는 화장품

▶ 김충성의 시그널 공략주

<한화손해보험(7,230원 ▼420 -5.49%)(000370)>

대한민국 대표 손해보험사

1분기 실적 발표 후 증권사 리포트 투자의견 상향

실적 성장세 지속 전망, 주가 턴어라운드 가속 예상

▶▶▶ 머니수급의 1급 기밀 수익 파일 <머니수급의 매집 포착 기법>

▶ 머니수급의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

<티엠씨(26,100원 ▼3,950 -13.14%)(217590)>

선박·해양용 케이블 및 광통신 케이블 제조

국내 조선소 대상 50% 이상 시장점유율 확보

원자력 발전용 케이블 등 통신 인프라 사업 확대

작년 매출액 3,408억, 영업이익 64억

<모베이스전자(4,075원 ▼245 -5.67%)(012860)>

자동차 부품사 → 로봇 기업 '제2의 도약'

현대차 로봇향 메인보드와 와이어링 공급

작년 사상 첫 매출 1조 돌파, 영업익 367억

상한가 당일 물량 매집 이력, 기술적 전략 중요

▶ 머니수급의 1급 기밀 탑픽 종목 <비에이치(31,950원 ▼2,300 -6.72%)(090460)>

유연회로기판(FPCB)과 응용 부품 전문 생산

전장 사업 부문, 차량용 휴대폰 무선충전기 생산

성수기 진입, 매출 회복 기대감 확대

1Q 매출 3,716억( 11.8%), 영업익 106억(흑자전환)

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