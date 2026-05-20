[적중! 대박 예감] '한화손해보험,비에이치' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

김충성 전문가는 엔터주와 화장품주를 내일장 주도 섹터로 꼽았으며, 한화손해보험을 시그널 공략주로 제시했다. 머니수급 전문가는 선박·해양용 케이블 및 광통신 케이블 제조사와 자동차 부품사 로봇 기업을 1급 기밀 원샷 포착 종목으로 선정했다. 또한 유연회로기판 및 응용 부품 전문 생산 기업인 비에이치를 탑픽 종목으로 추천했다.