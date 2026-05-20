위닉스, 제습기 시장 선점 목표…최상위 모델 '뽀송 인버터 24L' 출시

위닉스 뽀송 제습기 24L (위닉스 제공)

생활가전 브랜드 위닉스(4,700원 ▼115 -2.39%)가 본격적인 제습기 시즌을 앞두고 프리미엄 대용량 제습기 '뽀송 인버터 24L'를 출시했다고 20일 밝혔다. 기존 인버터 제습기 라인업을 확대하는 동시에 대용량·고효율·위생 기능을 한층 강화한 전략 제품이다.

이번 신제품은 '위닉스 뽀송 제습기' 중에서 가장 큰 용량을 갖춘 모델로, 넓은 공간에서도 강력한 제습 성능을 구현하는 것이 특징이다. 하루 최대 24L 제습이 가능하며, 에너지소비효율 1등급을 적용해 장시간 사용 부담도 낮췄다. 여기에 UVC(자외선) 안심 살균 기능과 내부 안심 건조 시스템을 더해 여름철 제습기 사용 시 우려되는 위생 관리까지 고려했다.

사용 편의성도 강화했다. 6.3L 대용량 물통을 적용해 물 비움 횟수를 줄였고, '집중건조키트'를 기본 구성품으로 제공해 젖은 신발이나 옷은 물론 신발장, 옷장, 서랍 틈새 등 습기가 쉽게 차는 공간까지 집중 관리할 수 있도록 했다.

위닉스 관계자는 "올해 인버터 제습기 라인업을 16L와 24L 두 가지 모델을 추가 론칭하여, 소비자 선택의 폭을 넓혔다"며 "점점 세분화되는 라이프스타일과 주거 환경에 맞춰 실생활에 최적화된 프리미엄 제습기를 선보이게 됐다"고 말했다.

한편 위닉스는 1973년 설립된 생활가전 전문 기업으로, 국내 제습기 시장 점유율 1위를 기록하는 등 계절가전 분야에서 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다. 핵심 부품인 열교환기 제조 기술을 바탕으로 사업 영역을 확장해왔다.