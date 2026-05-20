라이드플럭스, 기술성평가 A·A 획득…연내 코스닥 상장 추진

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자율주행 기업 라이드플럭스가 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성평가를 통과하며 연내 IPO(기업공개) 절차에 착수한다.

라이드플럭스는 한국거래소 지정 전문평가기관 두 곳으로부터 모두 'A' 등급을 획득해 상장예비심사 청구 자격을 확보했다고 20일 밝혔다. 회사는 공동 대표주관사인 한국투자증권, 우리투자증권과 함께 올해 하반기 코스닥 상장을 목표로 상장예비심사 청구 절차에 돌입할 예정이다.

이번 기술성평가에서는 인지·판단·제어를 비롯해 정밀지도 구축, AI(인공지능) 데이터 솔루션, 원격 운영 등 자율주행 핵심 기술을 자체 내재화한 '풀스택(Full-stack)' 역량과 레벨4 무인 자율주행 소프트웨어 '라이드플럭스 드라이버(RideFlux Driver)'의 안정성이 주요 평가 요소로 반영됐다.

실제 도로 환경에서 장시간 자율주행 시승 평가도 함께 진행됐다. 공사 구간과 불법 주정차 밀집 지역, 무단횡단 다발 구간, 비신호 교차로 등 복잡한 도로 상황에서도 안정적인 주행 성능을 구현했다는 설명이다.

라이드플럭스는 설립 초기부터 설명 가능성을 높인 독자적 '모듈러 AI' 구조를 구축해왔으며, 최근에는 복잡한 돌발 상황 대응 강화를 위해 E2E(End-to-End) AI 기술을 선택적으로 결합한 하이브리드 방식으로 기술 고도화에 나서고 있다. 회사는 최근 3년간 글로벌 AI 학회에서 열린 E2E 자율주행 챌린지에서 세계 3위를 기록했다. 또 자율주행 관련 연구 논문 발표 등을 통해 기술 경쟁력을 입증해왔다.

여객 운송 부문에서는 국내 최초 무인 허가를 기반으로 서울 상암 일대에서 안전요원 없이 자율주행차를 2300시간 이상 시험운행하며 로보택시 상용화를 추진 중이다. 회사는 연내 일반 시민 대상 로보택시 서비스를 선보일 계획이다.

화물 운송 분야에서는 '허브 투 허브(Hub-to-Hub)' 자율주행 기술을 기반으로 사업 확대에 속도를 내고 있다. 지난달에는 동서울-진천 구간에서 국내 최초로 자율주행트럭 유상 화물운송 허가를 획득했다. 향후 제조사 및 물류사와 협업해 군산항-전주-대전 구간과 강릉, 제주 등으로 서비스 지역을 확대할 예정이다.

현재 라이드플럭스는 에이티넘인베스트먼트, 쏘카, 캡스톤파트너스, 산업은행 등을 주요 주주로 두고 있다. 최근에는 투자 한파 속에서도 330억원 규모 프리IPO 투자 유치에 성공하며 누적 투자금 882억원을 확보한 바 있다.

회사는 향후 로보택시와 로보트럭, 완성차 대상 레벨2+ ADAS(첨단운전자보조시스템) 공급 등 B2B(기업간 거래) 중심 사업 구조를 강화해 2028년 흑자 전환을 목표로 하고 있다.

박중희 라이드플럭스 대표는 "지난 8년간 축적한 자율주행 AI 기술력과 무인 상용화 성과를 인정받은 의미 있는 결과"라며 "코스닥 상장을 계기로 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 국내 대표 피지컬 AI 기업으로 도약하겠다"라고 말했다.

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