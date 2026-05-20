"안전부터 건강까지 한번에 확인"…IPARK현산, 현장관리시스템 고도화

IPARK현대산업개발은 충남 천안시 서북구 성성동 일원에서 시공 중인 천안 아이파크시티 5·6단지 건설 현장에 디지털 기술과 DX를 활용한 원스톱 근로자 관리 체계를 도입한다. 사진은 근로자가 비접촉 생체신호 측정 키오스크를 통해 건강 상태를 확인하고 안전교육 등을 진행하고 있는 모습./사진제공= IPARK현대산업개발

IPARK현대산업개발(20,400원 ▼800 -3.77%)이 천안 아이파크 시티 5·6단지 건설 현장에 디지털 기술과 DX(디지털 전환)를 활용한 원스톱 근로자 관리 체계를 도입한다고 20일 밝혔다.

그동안 건설 현장의 안전·보건 관리는 종이 문서와 담당자 대면 확인에 의존해 왔다. IPARK현대산업개발은 이를 디지털 방식으로 전환해 근로자의 건강 상태 확인부터 안전교육, 보건 문진까지 모든 절차를 한 번에 처리할 수 있도록 했다. 인접한 두 단지의 통합 안전교육장을 거점으로 비접촉 생체신호 측정, 안면인식, 태블릿 교육, 다국어 지원 등을 연계했다.

먼저 현장에는 비접촉 생체신호 측정 키오스크를 도입했다. 근로자가 키오스크 앞에 서면 혈압, 맥박, 산소포화도, 스트레스 등 주요 생체 정보를 자동으로 측정한다. 음주 여부 확인 기능도 함께 운영한다.

측정 결과와 보건 문진 내용은 관리자 화면에 실시간으로 연동된다. 건강 정보를 종이에 기록하고 담당자가 직접 확인하던 방식이 자동화되면서 안전관리자는 아침 시간대 현장 점검과 위험 작업 관리에 더 집중할 수 있게 됐다.

안면인식과 태블릿을 활용해 신규 근로자 교육과 안전 절차도 디지털화했다. 근로자는 얼굴 인식으로 본인 확인을 거친 뒤 언어 선택, 안전교육, 건강 체크, 전자서명 등의 절차를 태블릿으로 진행할 수 있다.

안전교육에는 시선 추적 기술을 적용해 교육 집중도를 확인할 수 있도록 했다. 기존 종이 서약서와 개인정보 동의서도 전자화해 서류 없는 환경을 구축했다. 모든 기록은 실시간으로 저장·관리돼 데이터 신뢰성과 업무 효율성을 높였다.

외국인 근로자를 위한 다국어 지원도 강화했다. 캄보디아어, 베트남어, 몽골어, 태국어, 중국어 등 14개 국어를 지원한다. 태블릿 교육 시스템은 해당 현장에 등록된 외국인 근로자가 많은 국가의 언어 순으로 선택 화면을 구성했다. 교육이 끝나면 자동으로 기본 언어로 돌아오도록 설계해 다음 근로자가 바로 사용할 수 있다.

교육장에는 글보다 그림으로 전달하는 픽토그램 중심의 디자인을 적용했다. 언어가 달라도 안전 수칙을 직관적으로 이해할 수 있도록 하기 위해서다. 교육장 내부는 입구에서 키오스크, 혈압계, 태블릿 교육, 문진, 출구로 이어지는 동선을 바닥과 벽면 디자인으로 안내해 담당자의 도움 없이도 근로자가 순서에 따라 이동할 수 있도록 구성했다.

IPARK현대산업개발 관계자는 "건설 현장 안전관리에 DX와 디지털 기술을 본격적으로 적용한 사례"라며 "사람이 직접 확인하고 종이로 기록하던 방식을 데이터 기반 체계로 전환했다는 데 의미가 있다"고 말했다.

이어 "담당자의 경험이나 역량에 따라 달라지던 안전·보건 관리 수준을 표준화하고 이번에 구축한 원스톱 근로자 관리 체계를 전 현장으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.