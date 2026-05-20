DL건설, 상암·가산 이어 부천 AI 데이터센터 수주…공사비 1268억

부천 삼정 AI 허브센터 투시도./사진제공=DL건설

DL건설이 '부천 삼정 AI 허브센터 신축공사'를 수주하며 데이터센터 분야에서 누적 4건의 수주 실적을 확보했다.

DL건설은 경기 부천시 오정구에 들어서는 '부천 삼정 AI 허브센터 신축공사'를 수주했다고 20일 밝혔다. 이 사업은 지하 2층~지상 4층, 연면적 약 1만763㎡ 규모의 데이터센터를 조성하는 공사다. 총 공사비는 1268억원, 공사 기간은 26개월이다.

부천 삼정 AI 허브센터는 약 9.8MW 규모의 AI 연산 특화 데이터센터다. 유진그룹 계열사인 동양과 디씨플랫폼㈜이 추진하는 민간 주도 AI 인프라 개발사업이다.

DL건설은 AI 데이터센터의 조기 가동을 위해 옥상층 주요 장비와 냉방 배관을 사전 모듈화하는 시공 전략을 적용할 계획이다. 이를 통해 용접 작업을 약 70% 줄이고 품질 안정성과 작업 효율을 높인다는 구상이다. 토공·파일 공정도 통합 발주해 초기 공정 리스크를 선제적으로 관리하고 전체 공정을 2% 이상 단축할 예정이다.

고집적 AI 서버 환경에 대응할 수 있는 고효율 액체냉각 시스템도 적용한다. 서버 랙(Server Rack) 단위의 냉각 효율과 운용 안정성을 높여 고성능 AI 연산 환경에서 발생하는 높은 열부하를 안정적으로 제어한다는 설명이다.

고층·고중량 설비가 집중되는 데이터센터의 특성을 고려해 안전성과 구조 안정성 중심의 시공 계획도 세웠다. SRC 구조를 적용해 구조 안정성과 자중 저감 효과를 확보할 예정이다.

DL건설 관계자는 "상암 데이터센터, 가산 AI 데이터센터, 부천 데이터센터에 이은 4번째 데이터센터 수주를 통해 디지털 인프라 시공 역량을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 첨단 인프라 구축을 통해 미래 건설시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.