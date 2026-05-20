하이퍼코퍼레이션, 더블트리 바이 힐튼 서울 판교와 F&B 상품권 출시

하이퍼코퍼레이션(2,110원 0%)은 호텔 '더블트리 바이 힐튼 서울 판교'와 제휴해 호텔 다이닝 상품권을 모바일 커머스 플랫폼 '카카오톡 선물하기'에 공식 출시했다고 20일 밝혔다.

이번 제휴로 소비자들은 더블트리 바이 힐튼 서울 판교의 올데이 다이닝 뷔페 '데메테르(Demeter)'를 비롯해 호텔 최고층(21층) 루프탑 레스토랑&바, '카페(CAFFE)' 등 전 업장의 미식 서비스를 모바일 상품권 형태로 간편하게 선물할 수 있게 됐다.

가장 눈길을 끄는 상품은 성남·판교 지역의 랜드마크 뷔페인 데메테르 이용권이다. 데메테르는 제철 식재료를 엄선한 한식 코너와 건강한 조리법을 선보여 가족 모임이나 기념일 식사 수요가 높은 곳이다. 화요일 '중식', 목요일 '이탈리안', 금요일 '랍스터 무제한' 등 요일별 테마 나이트와 시즌별 특선 뷔페를 기획해 상품성을 높였다.

여성 고객층을 겨냥한 카페 상품권도 출시됐다. 통창 너머 따스한 햇살 아래 디저트와 향긋한 차를 즐기는 '애프터눈 티 세트 이용권'은 일상의 여유를 만끽하기에 최적화되어 있다. 또 호텔의 시그니처인 '허니콤 케이크'와 '서울 판교 피스타치오 케이크' 교환권은 특별한 기념일을 더욱 달콤하게 만들어주는 센스 있는 선물이 될 전망이다.

호텔 최고층 21층에 위치한 '루프탑 레스토랑&바'는 숲이 내려다보이는 파노라마 전망으로 독보적인 분위기를 선사하는 대표적인 '뷰 맛집'이다. 이곳의 런치 및 디너 코스는 신선한 샐러드부터 스테이크, 파스타, 디저트까지 포함된 '올 인원(All-in-one)' 구성으로 지중해풍 미식을 합리적으로 경험할 수 있게 설계됐다.

하이퍼코퍼레이션 관계자는 "더블트리 바이 힐튼 서울 판교의 모바일 다이닝 상품권은 받는 사람의 연령과 취향을 고려해 세심하게 설계됐다"이라며 "카카오톡 선물하기를 통해 5성급 호텔의 품격을 일상에서 편리하게 선물하며 고품격 미식 문화를 경험하시길 바란다"고 밝혔다.

한편 하이퍼코퍼레이션은 지난 3월 모바일 상품권 전문기업 기프트레터와 합병을 완료했다. 현재 204억원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 진행하고 있다.