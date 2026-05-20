[급등수사본부] 하반기 신제품 출시 기대감 '씨젠' vs 프리미엄 육아 시장 내 입지 확대 '폴레드'

아이린 MTNW 어드바이저는 씨젠을 추천주로 제시하며 1분기 어닝 서프라이즈 달성과 하반기 신제품 출시 기대감을 언급했다. 와룡선생 MTNW 어드바이저는 폴레드를 추천주로 제시하며 유아용 카시트 등 차량용 육아용품 판매와 프리미엄 육아 시장 내 입지 확대를 강조했다. 두 어드바이저는 각각의 추천주에 대한 목표가와 손절가를 제시했다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 아이린 MTNW 어드바이저

와룡선생 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 아이린 추천주 - 씨젠(29,900원 ▼300 -0.99%)(096530)

- 1분기 '어닝 서프라이즈' 달성

- 비코로나 다중검사 제품으로 매출 구조 변경

- 하반기 신제품 출시 기대감

- 분자 진단 대중화 프로젝트 상용화 기대

- 목표가 33,000원 손절가 25,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 와룡선생 추천주 - 폴레드(8,690원 ▲160 +1.88%)(487580)

- 유아용 카시트 등 차량용 육아용품을 판매

- 프리미엄 육아 시장 내 입지 확대

- 프리미엄 카시트 판매 확대 온라인 채널 강화

- 작년 매출 799억· 영업이익 104억· 당기순이익 84억 원

- 목표가 10,000원 손절가 8,000원

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