애드바이오텍, 수의학·임상 전문가 영입…바이오·헬스케어 사업 확대

바이오기업 애드바이오텍(3,010원 ▲425 +16.44%)이 바이오·디지털헬스케어 중심 사업 확대를 위해 신규 사업 진출을 위해 다음달 5일 열리는 임시주주총회에서 신규 사업목적 추가 및 신규 이사진 선임 안건 등을 상정할 예정이라고 21일 밝혔다. 기존 면역항체 기반 사업을 기반으로 바이오 연구개발(R&D), 의료·헬스케어, 반려동물 및 디지털 플랫폼 분야까지 사업 영역을 확대한다는 전략이다.

사업 목적은 △의학·약학 연구개발 △바이오 시약 및 의료기기 제조·판매 △유전자공학 연구 △단백질·펩타이드계 의약품 개발 △약물전달시스템(DDS) 개발 △나노기술 기반 진단·치료제 개발 △의약품 위탁제조판매업(CSO) 등을 추가한다.

또한 △비임상·임상시험 컨설팅 △임상병리 및 조직병리 서비스 △실험동물 및 연구 기자재 사업 △보건의료 연구업 등 연구개발 및 바이오 인프라 관련 사업도 추진한다. △반려동물 장묘 및 보호서비스업 △동물의료 플랫폼 등 펫 헬스케어 분야 역시 사업 확대 대상이다.

회사 측은 이번 사업 목적 확대가 단순 신규 사업 추가를 넘어 바이오·헬스케어 중심 기업으로의 체질 전환과 중장기 성장 기반 확보 차원이라고 설명했다.

신규 이사진 선임을 통해 바이오 및 수의학 분야 전문성 강화에도 나선다. 김도형 후보는 수의사 출신 경영인으로 국내 비임상 임상시험수탁(CRO) 기업 노터스(현 HLB바이오스텝)를 창업해 성장과 상장까지 이끈 인물이다. 현재 온힐 대표로 재직하며 원헬스(One Health) 기반 바이오·반려동물 헬스케어 플랫폼 사업을 추진하고 있다.

강준구 후보는 서울대학교 수의과대학 및 의과대학 연구교수를 거쳐 현재 전북대학교 인수공통전염병연구소 부교수로 재직 중인 감염병·수의학 분야 전문가다. 강우현 후보는 양돈 수의 컨설팅과 전염성 질병 방역 분야 경험을 보유하고 있으며 현재 우랑동물병원 원장 및 가평군 수의사회 회장을 맡고 있다.

현재 회사의 연구개발 총괄을 맡아 연구개발본부장으로 재직중인 박수현 후보는 한림대 의과대학 약리학교실 및 천연의약연구소 출신 연구자다. 현재 면역난황항체(IgY)와 나노바디(VHH), 반려동물용 면역항체 연구 및 제품 개발 등을 진행 중이며 다수의 국내외 특허와 과학기술논문인용색인(SCI)급 논문 실적도 확보하고 있다.

애드바이오텍 관계자는 "이번 사업 목적 확대는 기존 면역항체 사업을 넘어 바이오·디지털헬스케어 중심 기업으로 도약하기 위한 전략적 변화"라며 "연구개발 역량과 외부 전문 네트워크를 강화해 신규 성장동력 확보에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.

한편 면역항체 전문기업 애드바이오텍은 조류인플루엔자(AI) 대응 항체와 반려동물 헬스케어를 양대 성장 동력으로 삼아 사업 확장에 속도를 내고 있다.