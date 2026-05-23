[종목상담소 주식민원처리반 1부] '보원케미칼 vs 현대오토에버' ... 다음주 승자는?

보원케미칼은 정밀 화학소재 기업으로, 비엔케이제2호스팩과 합병 상장했으며 자동차 내장재용 표면소재 국내 점유율 약 80%를 차지했다. 현대오토에버는 현대차그룹의 로봇 시스템통합 및 관제를 담당하며, 지난해 연간 매출액 4조원을 돌파하여 역대 최대를 기록했다. 이 두 기업은 '종목상담소 주식민원처리반 1부'에서 다음 주 승자를 가릴 유망주로 발굴되었다.
▶▶▶ 발굴! 유망주
▶ 와룡선생 어드바이저
보원케미칼(4,025원 ▲175 +4.55%)(0010F0)
-정밀 화학소재 기업
-비엔케이제2호스팩과 합병 상장
-자동차 내장재용 표면소재, 국내 점유율 약 80%
-LX하우시스 ‘에디톤’에 SPC 바닥재 공급
-대기업 공급망 내 독점적 지위, 탄탄한 현금 창출력
▶ 민정욱 어드바이저
현대오토에버(631,000원 ▲2,000 +0.32%)(307950)
-현대차그룹, 로봇 시스템통합?관제 담당
-현대차그룹 피지컬AI 확장 최대 수혜 예상
-지난해 연간 매출액 4조원 돌파 ‘역대 최대’
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