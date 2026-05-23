[종목상담소 주식민원처리반 1부] '보원케미칼 vs 현대오토에버' ... 다음주 승자는?

보원케미칼은 정밀 화학소재 기업으로, 비엔케이제2호스팩과 합병 상장했으며 자동차 내장재용 표면소재 국내 점유율 약 80%를 차지했다. 현대오토에버는 현대차그룹의 로봇 시스템통합 및 관제를 담당하며, 지난해 연간 매출액 4조원을 돌파하여 역대 최대를 기록했다. 이 두 기업은 '종목상담소 주식민원처리반 1부'에서 다음 주 승자를 가릴 유망주로 발굴되었다.