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[종목상담소 주식민원처리반 1부] '보원케미칼 vs 현대오토에버' ... 다음주 승자는?

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[종목상담소 주식민원처리반 1부] '보원케미칼 vs 현대오토에버' ... 다음주 승자는?

주혁 MTN PD
2026.05.23 08:21
보원케미칼은 정밀 화학소재 기업으로, 비엔케이제2호스팩과 합병 상장했으며 자동차 내장재용 표면소재 국내 점유율 약 80%를 차지했다. 현대오토에버는 현대차그룹의 로봇 시스템통합 및 관제를 담당하며, 지난해 연간 매출액 4조원을 돌파하여 역대 최대를 기록했다. 이 두 기업은 '종목상담소 주식민원처리반 1부'에서 다음 주 승자를 가릴 유망주로 발굴되었다.

▶▶▶ 발굴! 유망주

▶ 와룡선생 어드바이저

보원케미칼(4,025원 ▲175 +4.55%)(0010F0)

-정밀 화학소재 기업

-비엔케이제2호스팩과 합병 상장

-자동차 내장재용 표면소재, 국내 점유율 약 80%

-LX하우시스 ‘에디톤’에 SPC 바닥재 공급

-대기업 공급망 내 독점적 지위, 탄탄한 현금 창출력

▶ 민정욱 어드바이저

현대오토에버(631,000원 ▲2,000 +0.32%)(307950)

-현대차그룹, 로봇 시스템통합?관제 담당

-현대차그룹 피지컬AI 확장 최대 수혜 예상

-지난해 연간 매출액 4조원 돌파 ‘역대 최대’

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