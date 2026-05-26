카카오페이증권, RIA 계좌 개설 건수 5만건 돌파

카카오페이증권은 국내주식 복귀계좌(RIA) 개설 건수가 이달 6일 기준 5만건을 돌파했다고 26일 밝혔다.

RIA는 해외주식을 판매한 자금으로 국내주식 등에 재투자하고 1년 이상 유지할 경우 양도소득세 감면 혜택을 받을 수 있는 한시적 세제 혜택 계좌다. 카카오페이증권이 확보한 5만 계좌는 업계 전체 약 20만건 중 4분의 1 수준이다.

카카오페이증권은 간편한 계좌 개설 절차가 RIA 확산에 영향을 미쳤다고 분석했다. 기존 카카오페이증권 종합계좌 보유자는 연금저축·ISA(개인종합자산관리계좌) 계좌와 유사한 방식으로 RIA 계좌를 빠르게 개설할 수 있다. 여기에 보유 중인 해외주식은 소수점 단위까지 입고와 매도를 일괄 처리할 수 있다.

카카오페이증권 관계자는 "RIA 계좌의 빠른 성장은 양도세 절감 효과와 함께 국내 시장의 투자 기회를 적극적으로 활용하려는 투자자들의 움직임을 보여주는 대목"이라며 "해외주식 투자 경험이 있는 사용자들이 국내 대표 종목과 ETF로 투자 범위를 넓히는 흐름이 나타나고 있다"라고 말했다.