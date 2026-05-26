NH투자증권, 연 4% 기준수익률 'N2 IMA1 2호' 출시

NH투자증권은 IMA(종합투자계좌) 두 번째 상품인 'N2 IMA 2호'를 출시한다고 26일 밝혔다.

N2 IMA1 2호는 다음 달 1일 오전 8시부터 4일 오후 3시까지 모집한다. 만기 2년 3개월에 총 발행 금액은 1200억원이다. 모집 기간 내에 24시간 청약이 가능하다. 휴일인 다음 달 3일에도 모바일 채널을 통해 청약이 가능하다. 기준수익률은 연 4.0%다. 발행일은 다음 달 5일 예정이다.

IMA는 증권사가 원금 보장을 약정하고 고객 투자금을 인수금융, 기업대출, 회사채 등 IB(기업금융) 자산에 투자해 수익을 내는 상품이다. NH투자증권은 자사가 보유한 국내 최고 수준의 투자은행(IB) 역량과 신용도를 십분 활용해 우량한 중장기 기업 자금조달 시장에 참여해 안정적인 수익을 창출할 계획이다.

이번 2호 상품은 시중금리 변동성이 커진 상황에서도 연 4.0% 수익률을 제공한다. NH투자증권은 앞서 첫 선을 보였던 1호 상품이 시장에 성공적으로 안착한 만큼, 이번 후속 상품 역시 투자자들의 수요가 높을 것이라고 전망했다.

윤병운 NH투자증권 대표이사는 "차별화된 자산 소싱 역량을 집약해 2호 상품을 신속하게 준비했다"며 "앞으로도 시장 상황에 맞는 경쟁력 있는 금리와 우량한 기업금융 자산을 연계한 IMA 상품을 지속적으로 공급해 고객의 든든한 자산 증식 파트너가 되겠다"고 말했다.

N2 IMA1 2호 상품은 선착순으로 배정된다. 한도 소진 시 조기 마감될 수 있다. 상품 가입 및 자세한 문의는 전국 NH투자증권 영업점과 MTS(모바일트레이딩시스템) 'NH투자증권(N2)'에서 확인할 수 있다. 나무(NAMUH)에서는 오는 29일부터 확인 가능하다.