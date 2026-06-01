"비트코인 시장가에 매수해줘"…두나무, '바이브 트레이딩' 시대 활짝

업비트 스킬 예시 화면 /사진=두나무

사람에게 말하듯 인공지능(AI)에 이야기하면 AI가 거래 전략을 짜고 주문 명령까지 도와주는 '바이브 트레이딩' 시대가 열렸다. 이런 흐름에 두나무는 AI 에이전트용 API(응용 프로그램 인터페이스) 활용 지침인 '업비트 스킬'을 출시하며 바이브 트레이딩 시대를 선도하고 있다.

그동안 가상자산 자동주문 수단인 API는 일반 투자자들에게 진입장벽이 높았다. API 키 발급부터 복잡한 명령어 조합, 거래소별 규칙 확인까지 직접 처리해야 했기 때문이다. 사실상 개발자나 전문 트레이더들의 영역이라는 인식도 강했다.

하지만 최근 생성형 AI와 '바이브 코딩'이 등장하면서 분위기가 빠르게 바뀌고 있다. AI에 "A 기능 만들어줘"라고 말하면 코드가 자동 생성되는 방식으로, 투자 영역에서도 사람의 언어만으로 거래 전략과 자동화 환경을 구성하려는 수요가 늘고 있다. 이에 따라 업계에선 AI와 대화하며 투자 전략을 설계하는 이른바 '바이브 트레이딩'이 새로운 투자 흐름으로 확산하고 있다고 분석한다.

업비트 스킬은 이런 흐름 속에서 등장했다. 전문 개발자가 아니더라도 AI 코딩 도구와 기본적인 CLI(텍스트 기반 명령 인터페이스)를 활용해 자연어만으로 업비트 API 기능을 보다 쉽게 구성하고 실험해볼 수 있다.

업비트 스킬의 핵심은 AI가 업비트의 기능과 거래 규칙을 보다 정확하게 이해하고 활용하도록 돕는 데 있다. 기존 AI 프롬프트가 일회성 질문과 답변에 그쳤다면 스킬은 AI가 반복적으로 참고할 수 있는 구조화된 지침 체계에 가깝다.

개발자가 아니더라도 Claude Code(클로드 코드), Cursor(커서) 같은 AI 코딩 도구를 사용하는 이용자는 CLI를 통해 이 스킬을 자신의 환경에 직접 설치할 수 있다. 마치 이케아에서 가구 부품을 사 와 내 방에 맞게 조립하듯 이용자가 생성형 AI에 업비트 스킬이라는 '투자 모듈'을 붙여 나만의 AI 투자 비서를 직접 만드는 식이다. "비트코인 현재가 알려줘", "내 업비트 잔고 확인해줘", "비트코인 1만원 시장가 매수 명령 만들어줘"와 같은 일상어 요청만으로도 AI가 적절한 명령을 구성하거나 실행을 돕는다.

현재 업비트 스킬은 △현재가·호가·체결·캔들·마켓 목록 등 시세 조회 △잔고 등 계정정보 조회 △주문 생성·조회·취소 및 주문 테스트 등 주문 보조 △입금 주소 조회·출금 정보 확인 등 입출금 보조 △트래블룰 검증 보조 등을 지원한다.

업계에서는 업비트 스킬 등장이 거래 인터페이스(UI)가 AI 중심으로 재편되는 신호로 본다. 과거에는 사람이 기계 언어(API 문서)를 공부해야 했다면 이제는 AI가 사람의 언어와 의도를 이해하는 방향으로 금융 서비스가 진화하고 있다는 분석이다.

두나무 관계자는 "AI 에이전트를 활용해 거래 도구를 직접 만들거나 투자 환경을 구성하려는 수요가 늘면서 복잡한 API 사용법과 거래소별 규칙을 보다 쉽고 일관되게 활용할 수 있는 환경의 중요성이 커지고 있다"고 말했다.