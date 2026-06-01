"무신사 고객님들 투자지원금 받으세요"…대신증권, 이벤트 진행

대신증권은 무신사 온라인 고객을 대상으로 최대 8만원 상당 혜택을 제공하는 '대신증권X무신사 크레온 투자지원금 이벤트'를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 '투자를 일상 속 소비 경험으로 연결한다'는 대신증권 전략의 일환이다. 무신사의 핵심 이용층이 20~30대라는 점에서 신규 비대면 고객 유입을 확대하겠다는 계획이다.

이벤트 기간 중 무신사 홈페이지 등 채널을 통해 크레온 신규계좌를 개설한 고객 전원에게 무신사머니 2만원과 국내주식 투자지원금 3만원을 지급한다.

투자지원금을 받은 후 15일 이내 국내주식을 100만원 이상 거래한 고객은 투자지원금 3만원을 추가로 제공한다. 이벤트 기간 내 국내주식 누적 거래금액이 1000만원 이상인 고객 대상으로는 추첨을 통해 5명에게 무신사머니 100만원을 지급할 예정이다.

조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "2030세대 고객이 보다 친숙하게 투자에 접근할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "다양한 플랫폼과의 협업을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.