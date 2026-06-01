한화에어로스페이스 대전사업장서 폭발음…부상자 이송 중

서울 장교동 한화그룹 본사

대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 불이 나 부상자가 발생했다.

화재는 1일 오전 11쯤 발생한 것으로 파악된다. 폭발음이 들렸다는 신고를 접수한 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다.

현재 화재로 인한 부상자를 병원으로 이송 중인 것으로 알려졌다. 정확한 인명피해는 확인되지 않고 있다. 사망자는 아직 보고되지 않은 것으로 전해졌다.