[급등수사본부] 직전 거래 구간 갭 동반 돌파 '한미약품' vs 피지컬 AI 섹터 부각 기대 '포스코DX'

김대준 MTNW 어드바이저는 한미약품을 추천주로 제시하며 릴리에 최대 1.9조 원 기술 수출 잭팟과 주요 이평선 기울기 상향 전환 등을 언급했다. 김충성 MTNW 어드바이저는 포스코DX를 추천주로 제시하며 IT 서비스·시스템 엔지니어링 업체로서 피지컬 AI 섹터 부각 기대감을 설명했다. 생방송 '급등수사본부'는 월요일부터 목요일까지 오후 6시에 방송된다고 밝혔다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 김대준 MTNW 어드바이저

김충성 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 김대준 추천주 - 한미약품(527,000원 ▼12,000 -2.23%)(128940)

- 릴리에 최대 1.9조 원 기술 수출 '잭팟'

- 주요 이평선 기울기 상향 전환

- 직전 거래 구간 갭 동반 돌파

- 대량거래 수반 매물 소화

- 목표가 600,000원 손절가 480,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 김충성 추천주 - 포스코DX(34,550원 ▼4,150 -10.72%)(022100)

- IT 서비스· 시스템 엔지니어링 업체

- 피지컬 AI 섹터 부각 기대감

- 주가 턴어라운드 가속 예상

- 목표가 50,000원 손절가 34,000원

생방송 '급등수사본부'는 월~목 6시에 방송됩니다.

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.