[적중! 대박 예감] '엔젤로보틱스, 두산로보틱스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

박소운 전문가는 로봇주와 2차전지를 내일장 주도 섹터로 꼽았으며, 엔젤로보틱스는 보행재활치료 등 웨어러블 로봇 전문기업으로 국내 재활 로봇 시장을 선도하고 있다고 설명했다. LG씨엔에스는 LG 구광모 회장과 젠슨 황 회동 및 협력 기대로 AI 클라우드, AI 데이터센터 슈퍼사이클 수혜가 예상된다고 언급했다. 또한, 두산로보틱스는 국내 협동로봇 1위 기업으로 엔비디아와 피지컬AI 협력 기대감이 있으며, 2028년 산업용 휴머노이드 상용화를 추진 중이라고 전했다.