[적중! 대박 예감] '엔젤로보틱스, 두산로보틱스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 박소운 내일장 프리뷰
<반도체 vs. 유가·금리>
▶ 박소운의 내일장 주도섹터를 잡아라
-로봇주, 미래 기대감이 실적으로
-2차전지 기술 방어벽 확보에 총력
▶ 박소운의 시그널 공략주
<엔젤로보틱스(29,000원 ▼2,600 -8.23%)(455900)>
보행재활치료 등 웨어러블 로봇 전문기업
국내 재활 로봇 시장 선도
236억 원 규모 유동성 기반 연구·개발 지속
방산 및 글로벌 B2B 수주 본격화 이후 매출 기대
▶▶▶ 내일장 시초가 공략주
▶최명장 어드바이저
시초가 공략주 [NAVER(254,500원 ▼17,000 -6.26%)] 일일 수익률 21.1% 달성
▶▶▶ 급등왕의 1급 기밀 수익 파일 <주도주 선점 기법>
▶ 급등왕의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
'LG씨엔에스(132,200원 ▼11,500 -8%)(064400)'
LG 구광모 회장과 젠슨 황 회동 및 협력 기대
LG그룹 AI 사업 전략 핵심 플랫폼
AI 클라우드, AI 데이터센터 슈퍼사이클 수혜
스마트팩토리·피지컬AI, 스마트물류·로봇 사업
<삼성에스디에스(296,000원 ▼66,000 -18.23%)(018260)>
삼성 이재용 회장과 젠슨황 회동 협력 기대감
삼성그룹 AI 사업 전환의 핵심 기업
'AI 풀스택 전략' 최대 수혜
AI 데이터센터 및 클라우드 사업 고성장
생성형 AI 플랫폼 사업 확대
▶ 급등왕의 1급 기밀 탑픽 종목 <두산로보틱스(157,700원 ▲19,300 +13.95%)(454910)>
국내 협동로봇 1위, 글로벌 시장 고성장 수혜
두산로보틱스-엔비디아, 피지컬AI 협력 기대감
엔비디아와 에이전틱AI 기반 지능형 로봇 플랫폼 개발
2028년 산업용 휴머노이드 상용화 추진 중
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