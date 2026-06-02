글자크기

[적중! 대박 예감] '엔젤로보틱스, 두산로보틱스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

 >  증권  |  MTN

[적중! 대박 예감] '엔젤로보틱스, 두산로보틱스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.06.02 06:57
박소운 전문가는 로봇주와 2차전지를 내일장 주도 섹터로 꼽았으며, 엔젤로보틱스는 보행재활치료 등 웨어러블 로봇 전문기업으로 국내 재활 로봇 시장을 선도하고 있다고 설명했다. LG씨엔에스는 LG 구광모 회장과 젠슨 황 회동 및 협력 기대로 AI 클라우드, AI 데이터센터 슈퍼사이클 수혜가 예상된다고 언급했다. 또한, 두산로보틱스는 국내 협동로봇 1위 기업으로 엔비디아와 피지컬AI 협력 기대감이 있으며, 2028년 산업용 휴머노이드 상용화를 추진 중이라고 전했다.

▶▶▶ 박소운 내일장 프리뷰

<반도체 vs. 유가·금리>

▶ 박소운의 내일장 주도섹터를 잡아라

-로봇주, 미래 기대감이 실적으로

-2차전지 기술 방어벽 확보에 총력

▶ 박소운의 시그널 공략주

<엔젤로보틱스(29,000원 ▼2,600 -8.23%)(455900)>

보행재활치료 등 웨어러블 로봇 전문기업

국내 재활 로봇 시장 선도

236억 원 규모 유동성 기반 연구·개발 지속

방산 및 글로벌 B2B 수주 본격화 이후 매출 기대

▶▶▶ 내일장 시초가 공략주

▶최명장 어드바이저

시초가 공략주 [NAVER(254,500원 ▼17,000 -6.26%)] 일일 수익률 21.1% 달성

▶▶▶ 급등왕의 1급 기밀 수익 파일 <주도주 선점 기법>

▶ 급등왕의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

'LG씨엔에스(132,200원 ▼11,500 -8%)(064400)'

LG 구광모 회장과 젠슨 황 회동 및 협력 기대

LG그룹 AI 사업 전략 핵심 플랫폼

AI 클라우드, AI 데이터센터 슈퍼사이클 수혜

스마트팩토리·피지컬AI, 스마트물류·로봇 사업

<삼성에스디에스(296,000원 ▼66,000 -18.23%)(018260)>

삼성 이재용 회장과 젠슨황 회동 협력 기대감

삼성그룹 AI 사업 전환의 핵심 기업

'AI 풀스택 전략' 최대 수혜

AI 데이터센터 및 클라우드 사업 고성장

생성형 AI 플랫폼 사업 확대

▶ 급등왕의 1급 기밀 탑픽 종목 <두산로보틱스(157,700원 ▲19,300 +13.95%)(454910)>

국내 협동로봇 1위, 글로벌 시장 고성장 수혜

두산로보틱스-엔비디아, 피지컬AI 협력 기대감

엔비디아와 에이전틱AI 기반 지능형 로봇 플랫폼 개발

2028년 산업용 휴머노이드 상용화 추진 중

시청 방법

▶ 머니투데이방송 홈페이지

▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)

▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

공유