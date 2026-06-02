큐리언트, 모카시클립 유방암 효능 검증(PoC) 본격화...임상 2상 첫 환자 투약

혁신신약 개발 전문기업 큐리언트(27,700원 ▼1,100 -3.82%)는 CDK7 저해 항암제인 모카시클립(mocaciclib, Q901)의 임상 1/2상 시험 설계에 따라, 유방암 환자를 대상으로 하는 임상 2상 파트의 첫 환자 투약이 성공적으로 완료했다고 2일 밝혔다.

이번 임상은 호르몬수용체 양성 및 인간상피세포성장인자수용체2 음성(HR+/HER2-) 유방암 환자 중, 기존 표준치료법인 CDK4/6 저해제 치료에 내성이 생긴 환자들을 대상으로 진행된다. 큐리언트는 임상 1상 파트에서 확인된 임상 2상 권장용량(RP2D)을 바탕으로, 선택적 에스트로겐 수용체 억제제(SERD)인 풀베스트란트(Fulvestrant)와 모카시클립을 병용 투여하여 실질적인 항암 효능을 본격적으로 검증하게 된다.

모카시클립은 암세포 분열의 핵심 스위치 역할을 하는 CDK1, 2, 4, 6 단백질을 총괄 제어하는 '마스터 조절자(Master Regulator)'인 CDK7을 저해하는 기전과 더불어 CDK4/6 저해제 주요 내성 기전 중 하나로 알려져 있는 PTEN-PI3K/AKT 신호 활성화를 전사 조절을 통해 막는 기전을 가진다. 기존 유방암 치료제인 CDK4/6 저해제에 내성이 생겨 암세포가 다시 분열하기 시작하더라도, 모카시클립은 주요 우회 경로를 직접 차단함으로써 암세포의 분열 경로를 제어하는 강력한 효과를 나타낸다.

실제로 지난 12월, 캐릭 테라퓨틱스(Carrick Therapeutics)의 CDK7 저해제인 사무라시클립은TP53 변이가 없는 CDK4/6 저해제 내성 환자군에서 55%의 객관적 반응률(ORR)을 보여주며, 해당 기전의 잠재력을 입증한 바 있다. 큐리언트는 모카시클립이 우월한 선택성과 우수한 안전성 프로파일 뿐 아니라 전사 조절을 할 수 있는 기전적 특성도 가지고 있어, 이번 임상에서 더 유의미한 결과를 도출할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

이번 임상 적응증인 HR+/HER2- 유방암은 전체 유방암 환자 중 가장 큰 비중을 차지하는 핵심 영역이다. 현재 이 시장을 주도하는 CDK4/6 저해제는 화이자의 입랜스, 노바티스의 키스칼리, 릴리의 버제니오 3종으로, 이 세 약물의 2025년 합산 매출액은 146억 달러(약 22조 원)를 돌파하며 전체 유방암 치료제 시장의 약 3분의 1을 점유하고 있다. 모카시클립은 해당 표준치료제들에 내성이 생긴 환자들을 위한 차세대 치료전략을 목표로 개발되고 있다.

남기연 큐리언트 대표는 "이번 첫 환자 투약은 모카시클립이 실제 타깃 환자군인 유방암 환자들에게서 효능을 직접 확인하는 단계에 진입했음을 의미한다"며 "표준치료법에 내성이 생긴 환자들에게 새로운 치료법을 제시하는 한편, 향후 항체약물접합체(ADC)와의 병용 임상 등을 통해 삼중음성유방암 등 난치성 유방암에 대한 차세대 치료 전략도 선보이겠다"고 말했다.

한편 큐리언트는 의약학 기술 도입 후 최적화 과정을 거쳐 임상 단계까지 개발하는 개발 중심(NRDO) 바이오벤처 기업이다. 면역항암제 '아드릭세티닙'과 표적항암제 '모카시클립' 등 혁신신약 파이프라인을 보유하고 있으며, 글로벌 연구기관 및 암센터와의 협력을 통해 항암 신약 상용화를 추진하고 있다