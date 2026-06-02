[시선강탈] 제주반도체 vs 대한전선 vs 레인보우로보틱스, 공략법은?

김진만 어드바이저는 제주반도체를 관심주로 제시하며 엔비디아의 차세대 AI PC용 칩과 저전력반도체 수요 급증에 주목했다. 서재홍 어드바이저는 대한전선을 관심주로 꼽으며 초고압 케이블 수주잔고 증가와 해외 생산법인 증설을 언급했다. 임광빈 어드바이저는 레인보우로보틱스를 관심주로 제시하며 독보적인 인간형 이족보행 로봇 플랫폼과 핵심 부품 자체 설계·제조 능력을 강조했다.