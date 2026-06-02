[시선강탈] 제주반도체 vs 대한전선 vs 레인보우로보틱스, 공략법은?

김진만 어드바이저는 제주반도체를 관심주로 제시하며 엔비디아의 차세대 AI PC용 칩과 저전력반도체 수요 급증에 주목했다. 서재홍 어드바이저는 대한전선을 관심주로 꼽으며 초고압 케이블 수주잔고 증가와 해외 생산법인 증설을 언급했다. 임광빈 어드바이저는 레인보우로보틱스를 관심주로 제시하며 독보적인 인간형 이족보행 로봇 플랫폼과 핵심 부품 자체 설계·제조 능력을 강조했다.
▶ 진행 - 이수연 앵커
▶ 출연 - 김진만 MTNW 어드바이저
서재홍 MTNW 어드바이저
임광빈 MTNW 어드바이저
▶▶▶ 시선강탈 공략주
김진만 관심주 - 제주반도체(95,300원 ▼3,200 -3.25%)
- 엔비디아, 베라루빈과 차세대 AI PC용 칩 주목
- 엔비디아향 'LPDDR5X' 저전력반도체 수요 급증
- 저전력반도체 설계 팹리스… 실적 개선 기대감 ↑
- 목표가 120,000원 / 손절가 85,000원
서재홍 관심주 - 대한전선(42,850원 ▼4,750 -9.98%)
- 초고압 케이블 수주잔고 증가세 장기화
- 베트남· 남아공 생산법인 증설 본격 반영
- 2028년 당진 해저케이블 공장 상업운전 시작
- 목표가 60,000원 / 손절가 43,000원
▶▶▶ 마스터 클래스
임광빈 관심주 - 레인보우로보틱스(772,500원 ▼16,500 -2.09%)
- 독보적 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 보유
- 3대 핵심 부품 100% 자체 설계· 제조
- 협동 로봇과 자율이동 로봇 양산
- 목표가 1,000,000원 / 손절가 650,000원
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