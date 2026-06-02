[여의도 클라쓰] '두산로보틱스, SK텔레콤, 포스코퓨처엠' 클라쓰 올릴 종목은?

박태준 어드바이저는 두산로보틱스를 협동로봇 부문 글로벌 선두업체로 꼽으며 두산그룹의 로보틱스 및 반도체 역량 강화와 북미 자동화 솔루션 업체 원엑시아 인수 효과를 기대했다. 이재상 어드바이저는 SK텔레콤이 대만 GTC에서 옴니버스 기반 디지털 트윈 기술을 공개하고 SK하이닉스 반도체 팹에 디지털 트윈을 적용했다고 언급했다. 좋은정보 어드바이저는 2차전지 및 폐배터리 리사이클링 업체를 추천하며 양극재 CAPA 확대 계획과 ESS LFP용 음극재 인조흑연 시장 1위를 강조했다.