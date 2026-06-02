[여의도 클라쓰] '두산로보틱스, SK텔레콤, 포스코퓨처엠' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트
▶ 박태준 어드바이저
오늘의 인사이트 - 깐부회동 시즌2
-로봇: 로보티즈, 로보스타
▶ 이재상 어드바이저
오늘의 인사이트 - 피지컬 황
-피지컬AI: 씨이랩, 포스코DX
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 박태준 어드바이저
두산로보틱스(157,800원 ▲19,400 +14.02%)(454910)
-협동로봇 부문 글로벌 선두업체
-두산그룹 로보틱스, 반도체 역량 강화 수혜
-북미 자동화 솔루션 업체 '원엑시아' 인수 효과 기대
-협동로봇, 휴머노이드 섹터 대비 장기간 소외
▶ 이재상 어드바이저
SK텔레콤(121,100원 ▲8,900 +7.93%)(017670)
-대만 GTC서 옴니버스 기반 디지컬 트윈기술 공개
-SK하이닉스 반도체 팹에 디지털 트윈 적용
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 좋은정보의 레벨업 클라쓰
▶ 좋은정보 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <포스코퓨처엠(223,500원 ▼7,500 -3.25%)(003670)>
-2차전지 및 폐배터리 리사이클링 업체
-양극재 CAPA 2030년 24만톤 확대 계획
-ESS LFP용 음극재 인조흑연 시장 1위
시청 방법
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