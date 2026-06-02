[고래사냥] 'LG디스플레이·성호전자·나무가! 내일장 고래 종목은?!

젠슨황 엔비디아 CEO가 다시 한국을 방문하여 LG그룹 및 NAVER CEO들과 회동할 예정이며, 이에 따라 AI 협력 강화에 대한 기대감이 커졌다. 젠슨황은 대만 GTC에서 한국 스타트업 알세미 대표와 회동하여 엔비디아-알세미-LG디스플레이가 함께 개발한 DPS 협력을 논의했다. 성호전자는 세계 1위 실리콘포토닉스 장비·부품사를 인수하고 삼성전자와 핵심기술 공동개발 계약을 체결했으며, 나무가는 삼성전자와 XR 핵심 '3D 센싱 모듈' 개발을 진행하고 있다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

다시 방한하는 젠슨황, 이번엔 야구장에 뜬다?

- 젠슨황 두산베어스 시구설… 두산로보틱스 上 마감

- 두산로보틱스, 엔비디아와 '에이전틱 AI' 기반 로봇 플랫폼 개발

- 두산로보틱스, 2028년 산업용 휴머노이드 상용화 추진

- 두산로보틱스, 피지컬 AI 고도화 속도전

- 세아메카닉스, 피지컬 AI 제조 혁신 가속화

- 디아이씨, 로봇용 감속기 사업 확대 기대

▶▶▶ 명품투자 POINT

‘젠슨황 회동’ 모멘텀에 활짝… 지금 봐야 할 종목은?

- 5일 젠슨황 방한… LG·NAVER CEO들과의 회동 예정

- LG그룹·NAVER, 엔비디아와 AI 협력 강화 기대

- 젠슨황 모멘텀 관심주 : LG전자, 로보스타, 로보티즈

- 젠슨황 모멘텀 관심주 : 두산로보틱스, NAVER

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - LG디스플레이(16,700원 ▲900 +5.7%)(034220)

- 젠슨황, 대만 GTC서 한국 스타트업 알세미 대표와 회동

- 엔비디아-알세미, LGD와 함께 개발한 DPS 협력 논의

- 올해 안으로 알세미와 DPS 개발 완료 예정

- AI 팩토리 운영하는 기업들에게 DPS 공급 예정

- 엔비디아·알세미 CEO와 DPS 활용 방안 논의 전망

- 젠슨황 수혜주로 부각 가능성

▶오늘의 고래사냥법 - 성호전자(45,850원 ▲6,400 +16.22%)(043260)

- 세계 1위 실리콘포토닉스 장비·부품사 인수 완료

- 삼성전자와 실리콘포토닉스 핵심기술 공동개발 계약

- 한화솔루션에 태양광 인버터용 콘덴서 단독 공급

- 최대주주 추가 장내매수 지속

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 나무가(17,380원 ▼790 -4.35%)(190510)

- 삼성전자와 XR의 핵심 '3D 센싱 모듈' 관련 개발 진행

- '바이오어픽스 게이트 비전'에 스테레오 카메라 공급 예정

- VR·AR 기기와 자율주행 로봇·모빌리티향 라이다 개발

- 드론 카메라 시장 본격 진출… '통합 비전 솔루션' 부각

- 美 루모티브와 차세대 지능형 3D 라이다 센서 공동 개발

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